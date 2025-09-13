Slušaj vest

Selektor naše košarkaške reprezentacije, Svetislav Pešić, analizirao je neuspeh na Eurobasketu u Rigi.

U opširnom intervjuu koji je dao za "Politiku" Pešić je o svom odlasku sa mesta selektora, razlozima neuspeha, atmosferi u timu, svom poslednjem govoru u svlačionci i izazovima koji naš nacionalni tim čekaju u budućnosti.

Podsetimo, Srbija je elimnisiana u osmini finala Eurobasketa, pošto je doživela šokantan poraz od selekcije Finske.

Na pitanje kako vidi reprezentaciju u tekućem olimpijskom ciklusu, na putu ka OI u Los Anđelesu 2028, Pešić je bio veoma optimističan.

"Ono što sam rekao posle Pariza mislim i sada: da je napravljena ekipa koja ima ogroman potencijal za naredni olimpijski ciklus do Los Anđelesa 2028. Ubeđen sam da su naši igrači i posle Rige gladni uspeha i dokazivanja na narednim takmičenjima. Vidim to na njihovim licima", kaže Pešić i dodaje:

"Prioriteti se menjaju, pa će na taj proces uticati sigurno i njihove klupske obaveze. Igrači su pokazali svoju privrženost nacionalnim timu. Pokazali su da u svojim karijerama ipak imaju dva tima: jedan gde zarađuju novac, i drugi, tamo gde im je srce i gde igraju sa posebnim žarom, a to je reprezentacija Srbije. U ovom olimpijskom ciklusu moramo da budemo svesni toga da je neophodno da se menjamo i prilagođavamo vremenu u kojem živimo".

