"VIDEO SAM TO NA NJIHOVIM LICIMA" Pešić otvorio dušu posle debakla na Eurobasketu: Ono što sam rekao posle Pariza mislim i sada!
Selektor naše košarkaške reprezentacije, Svetislav Pešić, analizirao je neuspeh na Eurobasketu u Rigi.
U opširnom intervjuu koji je dao za "Politiku" Pešić je o svom odlasku sa mesta selektora, razlozima neuspeha, atmosferi u timu, svom poslednjem govoru u svlačionci i izazovima koji naš nacionalni tim čekaju u budućnosti.
Podsetimo, Srbija je elimnisiana u osmini finala Eurobasketa, pošto je doživela šokantan poraz od selekcije Finske.
Na pitanje kako vidi reprezentaciju u tekućem olimpijskom ciklusu, na putu ka OI u Los Anđelesu 2028, Pešić je bio veoma optimističan.
"Ono što sam rekao posle Pariza mislim i sada: da je napravljena ekipa koja ima ogroman potencijal za naredni olimpijski ciklus do Los Anđelesa 2028. Ubeđen sam da su naši igrači i posle Rige gladni uspeha i dokazivanja na narednim takmičenjima. Vidim to na njihovim licima", kaže Pešić i dodaje:
"Prioriteti se menjaju, pa će na taj proces uticati sigurno i njihove klupske obaveze. Igrači su pokazali svoju privrženost nacionalnim timu. Pokazali su da u svojim karijerama ipak imaju dva tima: jedan gde zarađuju novac, i drugi, tamo gde im je srce i gde igraju sa posebnim žarom, a to je reprezentacija Srbije. U ovom olimpijskom ciklusu moramo da budemo svesni toga da je neophodno da se menjamo i prilagođavamo vremenu u kojem živimo".
