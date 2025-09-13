Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Finske napravila je najveći bum na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u košarci plasmanom u polufinale.

Finci su priredili senzaciju u osmini finala pobedom nad Srbijom, a o toj utakmici se i dalje priča.

Edon Madžuni, Eurobasket 2025 Foto: FIBA

Veliko zadovoljstvo zbog ovog trijumfa pokazao je Edon Madžuni, Albanac koji igra za Finsku, a koji je poreklom iz srpske pokrajine Kosovo i Metohija.

- Verujem da niko nije očekivao da će Finska postići ovaj uspeh, a još manje da ćemo eliminisati Srbiju. Naravno, bio je to fantastičan osećaj. Meni kao Albancu ova pobeda je bila malo slađa nego Fincima - rekao je Edon Madžuni u razgovoru za albanski portal Telegrafi.

Edon Madžuni u nekoliko navrata govorio je za srpske medije tokom Evropskog prvenstva. Međutim, unuk nekadašnjeg trenera Prištine Hisnija Madžunija ima očigledno smišljen scenario kada su u pitanju novinari iz Srbije, u odnosu na one iz Albanije.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Tako je u razgovoru za Meridiansport otkrio šta mu je rekao otac posle trijumfa nad Srbijom.

- Samo mi je rekao "velika pobeda". Da smo uradili sjajan posao. Da budem ponosan na sebe jer je to jedan od najboljih timova Srbije. Isti koji je na Olimpijskim igrama osvojio bronzu. To nije tek tako neka pobeda. Ovo je veliko. Budi ponosan što si sebe doveo u poziciju da igraš protiv jednog od najvećih srpskih košarkaša, Jokića i ostalih - preneo je Madžuni razgovor sa ocem, a pre toga je istakao da mu je jedan od uzora u mladim danima bio Srbin Miloš Teodosić.

Osvrnuo se i na uspeh reprezentacije Finske na ovogodišnjem Evrobasketu.

- Mislim da je ovo veoma veliko dostignuće za finsku košarku. Ispisali smo istoriju plasmanom u polufinale. Naravno, ciljamo medalju - istakao je Edon Madžuni u razgovoru za Telegrafi, pomenuvši da redovno prati ligu u tzv. Kosovu i da bi jednog dana voleo da zaigra u istoj.

Edon Madžuni, košarkaš reprezentacije Finske Foto: Printskrin/Instagram

Valja istaći da je Finska košarkaška reprezentacija pravi splet internacionalaca, tačnije momaka koji su rođeni u toj zemlji, ali nemaju finsko poreklo. Sem Madžunija, kojem su koreni s Kosova i Metohije iz Srbije, za Finsku igraju i Miro Litl, kojem je majka Amerikanka, Olivije Nkamhoua, kom je otac Kamerunac, Aleksander Madsen, kom je otac Danac, te naturalizovani Amerikanac Džejkob Grandison.