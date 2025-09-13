Slušaj vest

Plejmejker reprezentacije Turske, Šejn Larkin, otkrio je detalje plana koji je trener Ergin Ataman napravio sa svojim stručnim štabom za zaustavljanje Janisa Adetokumba.

Larkin smatra da je zaustavljanje najboljeg grčkog igrača bio glavni faktor velike pobede njegovog tima.

Janis je bio neprepoznatljiv na meču sa Turskom. U prvom poluvremenu, kada je rival stekao ključnu prednost, zabeležio je samo četiri poena, a utakmicu je završio sa 12 poena, što je premalo za njegove standarde. Podsetimo, pre okršaja sa Turskom na Eurobasketu prosečno je beležio gotovo 30 poena po meču.

Nakon utakmice plejmejker Turske Šejn Larkin otkrio je plan odbrane nad Janisom.

"Ako Janis podigne loptu, a niko ne stigne pomoći, nemoguće ga je zasutaviti na obruču. Mi smo odlučili da kad god je on ulazio unutar linije za tri poena i nije šutirao iz odlaganja ili iz skoka, u trenutku kad bi podigao loptu, pokušavali da zatvorimo reket i nateramo ga da izbaci loptu napolje, a zatim rotirali na perimetru. Naš plan igre je išao nama u korist", rekao je Larkin.

