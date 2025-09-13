Slušaj vest

Ostalo je još da se odigraju finale i utakmica za treće mesto na Eurobasketu na kojem su svi zainteresovani bili lišeni mogućnosti da čuju šta misle Nikola Jokić i Janis Adetokumbo.

U toku sezone kada su u SAD Jokić i Adetokumbo redovno razgovaraju sa novinarima, međutim, na Evropskom prvenstvu odbijaju da to urade.

Kada je reč o Somborcu, kod njega je to već dobro poznata praksa, ali deluje da u budućnosti, ukoliko bude igrao za nacionalni tim, neće moći da izbegava medije.

O tome je govorio Kamil Novak, izvršni direktor FIBA Evrope, koji je odgovarao na pitanje letonskog medija.

"Mislim da znam na koga mislite. Već pre tri godine videli smo tendenciju kod nekih zvezda da izbegavaju medije, što je povezano sa porastom značaja društvenih mreža. Mi smo to odmah adresirali. Iskreno, nisam zadovoljan što ovo moram da kažem, ali u nekom trenutku morate imati i sistem sankcija", rekao je Kamil Novak i dodao:

"Nismo ljubitelji kažnjavanja, ali to je jezik koji neki razumeju. Igrači moraju da shvate da Eurobasket nije samo prilika da zasijaju na terenu, već i da budu uzori. Karte možda jesu skupe, ali dečaci i devojčice dolaze da gledaju svoje idole. I zato je izuzetno važno kako za organizaciju, tako i za vas u medijima, da imamo njihove izjave, misli i prisustvo u medijima. Mi smo zabrinuti zbog toga ali verujem da smo na kraju ipak uspeli da obezbedimo dovoljno komunikacije i saradnje".

Zašto Jokić ne priča za srpske medije?

Nismo čuli ni slovo od Nikole Jokića tokom ove reprezentativne akcije. Razlog: ne želi i ne voli da priča za medije. Mada, on bi to pričao zbog navijača i svih koji ga vole, a ne zbog medija, ali...

Sigurni smo da su mnogi u prošlosti ukazali Jokiću na to, međutim, on ima neka drugačija razmišljanja i to je to. E, sad negde to može da prođe, negde ne. U Americi su stvari potpuno jasne.

Odbijanje razgovora za medije donosi paprenu kaznu jer se smatra kršenjem ugovora. Konferencije i medijske aktivnosti su obavezne i tamo Jokić nema izbora.

Sa druge strane, FIBA još uvek nema takva pravila i potpuno je moguće da igrač ne priča tokom nekog velikog takmičenja. Sve je stvar nacionalnih saveza i samih košarkaša.

Jokić priča na parketu – rečenica je koju smo često čuli i koja je potpuno tačna. Ali, priča i na klupi, savetuje saigrače, ima toliko toga da kaže i da ukaže. Bilo bi zadovoljstvo da se čuju stavovi i razmišljanja čoveka koji je „prešao igricu“ zvanu košarka.

Ipak, njega to ne zanima. Za komentar učešća na Eurobasketu moraćemo da sačekamo Nikolin povrtak u Ameriku i pitanja novinara iz Denvera.

