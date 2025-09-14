SPEKTAKL U FINALU EVROBASKETA - NEMAČKA I TURSKA ZA ZLATO: Evo gde možete pratiti meč za titulu evropskog šampiona
Košarkaši Nemačke i Turske odlučiće u večerašnjem duelu (20.00) u Rigi ko će biti novi prvak Evrope. Obe ekipe nemaju poraz tokom Evrobasketa, što govori da su se s pravom i zasluženo našle u završnici.
Za bronzanu medalju od 16 sati igraće Grčka i Finska. Oba duela možete gledati na kanalima RTS i Arena Sport, dok tekstualne prenose mečeva možete pratiti na našem sajtu.
Ukoliko osvoji Evropsko prvenstvo sa Turskom, Ergin Ataman mogao bi da postane tek deseti trener koji je ikada objedinio titule klupskog i reprezentativnog prvaka Evrope. Po deset titula imaju Srbin Željko Obradović i Rus Aleksandar Gomeljski, pet ima još jedan Srbin Dušan Ivković, četiri Srbin Aleksandar Nikolić, kao i Hrvat Mirko Novosel, tri Srbin Svetislav Pešić, kao i Italijan Sandro Gamba, dve Bogdan Tanjević, kao i izraelsko-američki stručnjak Dejvid Blat.
Košarkaški stručnjak iz Turske svestan je da je ispred njega i njegove ekipe još jedan korak:
"Mi smo u finalu i vrlo smo blizu osvajanja trofeja! Mislim da igramo savršenu košarku. Celoj Evropi smo pokazali da smo jedna od najboljih ekipa na ovom turniru."
Nemačka skoro ceo turnir igra bez selektora Aleksa Mumbrua, koji ima zdravstvenih problema. Njega na klupi zamenjuje Alan Ibrahimagić. Igra Nemačke temelji se na triju Franc Vagner, Denis Šruder i Danijel Tajs. To je osovina koja je nadmoćno stigla do finala.
"Naš posao s plasmanom u finale nije gotov. Sad moramo da ostanemo fokusirani. Ponosimo se i znamo kakvu odgovornost nosimo. Pobediti u nedelju mnogo bi značilo za košarku u Nemačkoj. Mislim da smo stvorili odličnu priču otkako smo osvojili Svetsko prvenstvo 2023. i nadamo se da možemo da objedinimo titule u nedelju", poručio je Franc Vagner.