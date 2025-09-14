Slušaj vest

Reprezentativac Turske i košarkaš Efesa, Erdžan Osmani, blistao je u polufinalu protiv Grčke. Meč je završio sa 28 poena, uključujući šest pogođenih trojki, ali više od poenterskog učinka impresionirala je njegova fantastična odbrana nad Janisom Adetokumbom.

Zaključao je grčku zver Osmani i biće bogato nagrađen za to.

Naime, saigrač Alperen Šengun obećao je Osmaniju pre utakmice da će dobiti poklon ako odigra dobro.

"Obećao sam mu Roleks ako odigra dobro", rekao je Šengun posle utakmice.

"Kupiću mu najbolji" dodao je centar Hjuston Roketsa.

Ko je Erdžan Osmani?

Rođen je 4. avgusta 1998. godine u Bajram Kuriju na severu Albanije, ali je od 2021. godine redovan član selekcije Turske. Prve košarkaške lekcije Osmani je naučio u Prizrenu, u klubu Junior 06, te su ga primetili Turci i tada je krenuo njegov uspon. Kada je dobio dozvolu da zaigra za Tursku, Savez te zemlje se oglasio sledećim rečima:

- Erdžan Osmani je uključen u široku lepezu igrača koji su obukli dres našeg nacionalnog tima. Osmani će uz dozvolu FIBA obući dres našeg nacionalnog tima i takmičiće se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2023. godine kao i na Evropskom prvenstvu 2022 - pisalo je u saopštenju.

Sa 15 godina je došao Erdžin Osmani u Tursku gde je prvo nastupao za Bandirmu i tu je igrao do 2020. godine. Pošto se dokazao u nižim ligama Turske zaigrao je prvo za Bešiktaš, a onda je za Darušafaku, odakle je stigao u Efes.

Podsetimo, Turska će večeras od 20 časova igrati protiv Nemačke u finalu Eurobasketa.

Kurir sport