Slušaj vest

Kako je poručio Čović, selektor Srbije definitivno neće ostati na toj poziciji nakon što mu istekne ugovor 30. septembra.

Istakao je da Savez nije pronašao zamenu.

"Izvesno je da Pešić neće više biti selektor, dogovorili smo se da on bude tu do 30. septembra. Cirkulišu neka imena, traži se neki ekskluzivitet, ali mi ni sa jednim od potencijalnih kandidata nismo razgovarali", rekao je Čović gostujući u "Jutarnjem programu" "TV Prva".

1/14 Vidi galeriju Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Predsednik KSS je svetan da su navijači razočarani učinkom na Eurobasketu.

"Kompletna Srbija je razočarana jako lošim rezultatom na Evropskom prvenstvu, ali to je sport. Upozoravao sam još 28. avgusta da nemamo pravo da bilo koga potcenjujemo, što se i pokazalo", naveo je Čović.

Demantovao je navode da je bilo problema u timu tokom Eurobasketa.

"Nikakvih svađa o kojima su neki pisali nije bilo, jedino ako su igrači to vešto krili", zaključio je Čović.

Bonus video: