Slušaj vest

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović je potvrdio da su male šanse da Svetislav Pešić ostane selektor nakon 30. septembra, a govorio je i o navodnim problemima unutar tima.

Ali, prvi čovek KSS je otkrio da postoji realna opcija da i on ode sa pozicije godinu dana nakon dolaska na istu.

- Naravno da razmišljam, šta će mi? Trebalo je imati nerve izdržati ovo što smo sad prošli. A uložili smo sve, energiju, napore. Nije samo da sedite na funkciji i ne osećate nikakvu odgovornost. Ja sam na svim funkcijama u javnom sektoru imao odgovornost i rezultat. Ne želim da me raznorazni ljudi sapliću. Ok, sport je takav, imate rezultat, najbolje su namere bile. Ljudi su se maksimalno trudili. Šta da kažu fudbaleri? To vam je... Negde treba da budemo realni. Naši treneri treba da uče, sport se neprekidno menja. Sada je gomila svega i svačega bačena na Pešića. Nije moje da ga branim, ali kao predsednik KSS ću uvek braniti savez i selektora. Čovek ima iskustva, nema šta nije osvojio u košarci. Ne može prepodne da bude najbolji, a popodne najgori na svetu. Zbog toga idemo jedan korak napred, pa pet nazad - rekao je Čović prilikom gostovanja na "TV Prva" i dodao:

1/4 Vidi galeriju Nebojša Čović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Sada treba detaljno ući u analizu šta se dogodilo i kako ćemo dalje. Mi već krajem novembra imamo prvi prozor - Švajcarci kod nas, pa nekoliko dana potom Bosna i Hercegovina. Grupa nam je interesantna sa Švajcarcima, BiH i Turskom, idu tri ekipe, pa se spajamo sa grupom u kojoj su Italija, Litvanija, Island i Britanija. Britanci su pobedili Crnogorce, Islanđani su izbacili Mađare u kvalifikacijama. Svi igraju, svi rade, postavili su sistem. Mi sa našim sistemom imamo određene probleme. Ovo rukovodstvo je od 1. oktobra. Niko nas nije pitao kakvo smo stanje zatekli. Posle Olimpijskih igara je bila euforija. Zahtev svih šest miliona Srba je bio da Pešić ostane selektor, to je bio zahtev i igrača da se sačuva kontinuitet. Stručni štab, igrači, ceo KSS se maksimalno borio. Sve naše reprezentativne selekcije, uključujući seniorsku, imale su perfektne uslove.

Istakao je Čović da postoje veći problemi od nedavnog neuspeha nacionalnog tima, statusa selektora predsednika KSS.

- Ima još jedna stvar. Vrlo interesantna. Ona dodatno komplikuje stvari u našem sistemu i uslovljava dalje funkcionisanje i moje dalje angažovanje. Kada pogledate reprezentaciju Turske, oni imaju četiri igrača koji ne igraju tursku ligu. Srbija je imala samo dva igrača iz naših domaćin liga - to su bili Dobrić i Marinković. I o tome moramo da razmišljamo. Mora da se pravi domaća liga, da se ojačava. Napravljen je koncept. Uključen je bio i Pešić. On je dao radni materijal, mi smo to pogledali i napravili nov materijal. Pogledali ga sa Peišćem i poslali klubovima. Onda su neki iz lige minirali sastanak sa kluboima. O tome je upoznat i predsednik države. Mnogi će sad reći pita se i za ovo i za ono. Ne, košarka je izuzetno važan brend ove zemlje. Jedan od najvažnijih i najjačih, gledajući očekivanja cele zemlje. Bili su onda napadi za statut, utiče na to kako ćemo dalje da radimo.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Drugi rade, verujte mi da niko od nas ima pravo da bilo koju zemlju potcenjuje. Mi moramo žestoko da radimo da vratimo sistem, da postavimo sistem. Na tom poslu su svi dobrodošli. Inače, verujte mi, svako može da priča i sapliće. To neće moći da prođe. Koliko god para dajete u sport, ali ako dajete ljudima koji ne znau to da rade, biće uzalud bačene - rekao je Nebojša Čović.

Bonus video: