OPLJAČKALI SRBIJU, PA DOBILI NAGRADU: Bosanac i Panamac dele (ne)pravdu na utakmicama za zlato i bronzu na Eurobasketu
Dobri poznavaci srpske reprezentativne košarke sigurno bi osvojili nagradu na kvizu ukoliko bi dobili pitanje, ko su Ademir Zurapović i Hulio Anaja.
Jer, takve delioce (ne)pravde na košarkaškim terenima teško je zaboraviti.
Upravo su njih dvojica, uz asistenciju Martinsa Kozlovskisa iz Letoniji opljačkali Srbiju u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu protiv SAD.
I ponovo će živcirati ljubitelje košarke, pošto su nagrađeni da sude poslednjeg dana Eurobasketa.
Ademir Zurapović iz Bosne i Hercegovine sudiće Turcima i Nemcima u finalu koje je na programu od 20 časova, dok će se Panamac Anaja zadovoljiti arbitražom u utakmici za treće mesto u kojoj se sastaju Grčka i Finska od 16 časova.
Često smo i tokom Eurobasketa bili svedoci povika na suđenje. Poslednji u nizu bio je meč između Slovenije i Nemačke, kada su Slovenci bili prilično ljuti na sudijsku trojku. Ko zna, možda je baš zbog toga Martins Kozlovskis, jedan od sudija tog meča, ispao iz kombinacije za današnje mečeve.