Dobri poznavaci srpske reprezentativne košarke sigurno bi osvojili nagradu na kvizu ukoliko bi dobili pitanje, ko su Ademir Zurapović i Hulio Anaja.

1/23 Vidi galeriju Olimpijske igre Pariz Nikola Jokić Bogdan Bogdanović Svetislav Pešić Ademir Zurapović Foto: Dado Đilas

Jer, takve delioce (ne)pravde na košarkaškim terenima teško je zaboraviti.

Upravo su njih dvojica, uz asistenciju Martinsa Kozlovskisa iz Letoniji opljačkali Srbiju u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu protiv SAD.

I ponovo će živcirati ljubitelje košarke, pošto su nagrađeni da sude poslednjeg dana Eurobasketa.

Ademir Zurapović iz Bosne i Hercegovine sudiće Turcima i Nemcima u finalu koje je na programu od 20 časova, dok će se Panamac Anaja zadovoljiti arbitražom u utakmici za treće mesto u kojoj se sastaju Grčka i Finska od 16 časova.

Često smo i tokom Eurobasketa bili svedoci povika na suđenje. Poslednji u nizu bio je meč između Slovenije i Nemačke, kada su Slovenci bili prilično ljuti na sudijsku trojku. Ko zna, možda je baš zbog toga Martins Kozlovskis, jedan od sudija tog meča, ispao iz kombinacije za današnje mečeve.