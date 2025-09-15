Slušaj vest

Paspalj, koji je tokom igračke karijere osvojio tri evropska zlata, jedno svetsko, uz bronzu na Evropskom prvenstvu i dva srebra na Olimpijskim igrama, veruje da je su promene do kojih će doći u srpskoj košarci, trebalo da se dogode ranije.

- Mi smo okasnili godinu dana, sve što će se desiti sad trebalo je prošle godine. Ne možeš, a da se ne vratiš na one izjave, neće da bude trener, a onda potpiše za sedam dana. Ostavlja utisak da vodiš računa više oko svog ugovora nego reprezentacije. To je loš početak - rekao je Paspalj prilikom gostovanja na televiziji "K1".

Poručio je čuveni košarkaš da na početku nije moglo da se nasluti da će na Eurobasketu doći do neuspeha.

- Mislim da smo dobro izgledali. Ne govorim o priprema, to je način da se provere igrači, ali nije adekvatna slika kada krene takmičenje. Nije to što treba da kaže da smo ili nismo favoriti. Nisam siguran da li je forma dobro tempirana. Sada se ne dozvoljava igračima da budu duže od 30 dana zajedno. Imam utisak da trener u košarci nije trener, nego selektor kao Piksi. Malo je vremena. Grupa je bila idealna da se kroz pet utakmica nadogradi forma i kada počne nokaut faza da igraš bolje. Zato se spremaš - rekao je Paspalj i dodao:

- Imao je Pešić greške, nije sporno. Kada su otišli na Filipine bilo je šta uradimo, pa su se vratili za medaljom i napravili veliko iznenađenje. Na Olimpijskim igrama je bilo za nijansu bolje, Jokić menja sliku tima, sve pozicije ti menja. To je bilo u redu... Šta se desilo? Da li je toliki uticaj imala povreda Bogdanovića? Pretpostavljam da jeste. Čuju se razne priče... Bogdanović je stara garda, voli da igra za reprezentaciju, veliki je igrač. Ali, nisam siguran da je najbitniji. Protiv Finske se videlo da ekipa nema fokusa, koncentracije ili se nismo spremili, što je nemoguće. Protiv Turske je bila izvrsna utakmica. Jeste gubitak odsustvo Bogdana, ali su pokazali da može da se igra dobra košarka.

Nakon četiri pobede u Rigi, usledio je poraz od Turske za kraj grupne faze, a onda i bolno ispadanje u osmini finala.

- Šta se desilo za ta tri dana, posle Turske, ne znam. Finci nisu za potcenjivanje, a bili su dekoncenrtisani, bez volje, u traženju rešenja bilo je: Jokić, Jokić, Jokić... Potrošili smo ga, igrao je protiv svih. U jednom momentu kreće panika, kada su videli da mogu da izgube i od tada ništa ne valja. Loš skok... Trener nešto mora da radi, menja, nije Pešić toliko toga uradio. Loš rezultat kao i pre tri godine protiv Italijana. Nismo naučili lekciju. Ili ne znamo ili ne možemo, nismo spremni na igru sa puno trčanja, koševa... - poručio je Paspalj.

