Od heroja, do tragičara na Eurobasketu!
UKANALIO SRBIJU NA EUROBASKETU, PA SE OBRUKAO ZA SVE PARE: Sve je uništio na kraju!
Košarkaška reprezentacija Finske, "dželat" Srbija na ovogodišnjem Eurobasketu, na kraju je ostala bez medalje!
U borbi za treće mesto bolji od Finaca bili su Grci rezultatom 92:89!
Grčka - Finska, Eurobasket 2025 Foto: FIBA
Tragičar kod Finaca bio je Elijas Valtonen, bek šuter koji je razbio Srbiju u finišu osmine finala - sa 13 poena u završnici!
Grci su imali plus tri na 5 sekundi do kraja kada je Papanikolau faulirao Valtonena na šutu za tri, a ovaj promašio treće bacanja!
Grci takav poklon nisu ispustil, pa su priveli meč kraju i okitili se bronzanom medaljom.
Kao i Valtonen, ni Sasu Salin protiv Grka nije imao svoj dan - kakav je imao u meču sa Srbijom! Za tri je šutirao 1 od 5...
