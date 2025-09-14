Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Finske, "dželat" Srbija na ovogodišnjem Eurobasketu, na kraju je ostala bez medalje!

U borbi za treće mesto bolji od Finaca bili su Grci rezultatom 92:89!

Grčka - Finska, Eurobasket 2025 Foto: FIBA

Tragičar kod Finaca bio je Elijas Valtonen, bek šuter koji je razbio Srbiju u finišu osmine finala - sa 13 poena u završnici!

Grci su imali plus tri na 5 sekundi do kraja kada je Papanikolau faulirao Valtonena na šutu za tri, a ovaj promašio treće bacanja!

Grci takav poklon nisu ispustil, pa su priveli meč kraju i okitili se bronzanom medaljom.

Kao i Valtonen, ni Sasu Salin protiv Grka nije imao svoj dan - kakav je imao u meču sa Srbijom! Za tri je šutirao 1 od 5...

