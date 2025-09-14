EuroBasket 2025
ŠRUDER MVP, DONČIĆ U NAJBOLJOJ PETORCI: Podeljene pojedinačne nagrade! Bonga najbolji igrač finala
Košarkaš Nemačke Denis Šruder proglašen je za MVP-a Evropskog prvenstva.
Nemačka je u finalu savladala Tursku rezultatom 88:83.
Šruder je prethodno izabran u idealnu petorku, gde su još bili Janis Adetokumbo, Luka Dončić, Alperen Šengun i Franc Vagner.
Najbolji igrač finala je Isak Bonga.
