Košarkaš Nemačke Denis Šruder proglašen je za MVP-a Evropskog prvenstva.

Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nemačka je u finalu savladala Tursku rezultatom 88:83.

Šruder je prethodno izabran u idealnu petorku, gde su još bili Janis Adetokumbo, Luka Dončić, Alperen Šengun i Franc Vagner.

Najbolji igrač finala je Isak Bonga.

