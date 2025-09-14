Nemačku je do titule predvodio košarkaš Partizana Isak Bonga, koji je utakmicu završio sa 20 poena
EUROBASKET 2025
PARTIZAN ČESTITAO BONGI: Košarkaš crno-belih sa Nemačkom postao prvak Evrope!
Košarkaši Nemačke drugi put u istoriji su šampioni Evrope.
Nemačka je u finalu u Rigi slavila rezultatom 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).
Nemačka je tako objedinila titule svetskog i evropskog šampiona.
Nemačku je do titule predvodio košarkaš Partizana Isak Bonga, koji je utakmicu završio sa 20 poena
Partizan čestitao je svom igraču Isaku Bongi na osvojenoj tituli prvaka Evrope.
Bonga će se malo kasnije priključiti ekipi, neće ga biti na putovanju u Australiju, gde će crno-beli igrati protiv Panatinaikosa, ali zato će biti spreman za start Evrolige i duel sa Dubaijem.
