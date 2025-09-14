Slušaj vest

Košarkaši Nemačke drugi put u istoriji su postali šampioni Evrope.

Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nemci su u finalu u Rigi savladali Tursku rezultatom 88:83.

Junak utakmice bio je Isak Bonga, koji je utakmicu završio sa 27 indeksnih poena. Zbog toga je proglašen za MVP-a finala.

Košarkaš Partizana je za 24 minuta postigao 20 poena, a imao je pet skokova, tri asistencije, jednu osvojenu loptu i jednu blokadu.

Za tri poena je šutirao 4/4, a za dva 4/7.

Bongi je odmah čestitao i Partizan.

Šokantan potez Atamana nakon finala - pobegao! Izvor: Kurir