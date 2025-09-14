Košarkaš Partizana je za 24 minuta postigao 20 poena
EuroBasket 2025
KOŠARKAŠ PARTIZANA MVP FINALA: Bonga vodio Nemce do titule šampiona Evrope
Košarkaši Nemačke drugi put u istoriji su postali šampioni Evrope.
Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Nemci su u finalu u Rigi savladali Tursku rezultatom 88:83.
Junak utakmice bio je Isak Bonga, koji je utakmicu završio sa 27 indeksnih poena. Zbog toga je proglašen za MVP-a finala.
Košarkaš Partizana je za 24 minuta postigao 20 poena, a imao je pet skokova, tri asistencije, jednu osvojenu loptu i jednu blokadu.
Za tri poena je šutirao 4/4, a za dva 4/7.
