Nemačka je u finalu u Rigi slavila rezultatom 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).

Nemačka je tako objedinila titule svetskog i evropskog šampiona.

Nemačka je 2023. godine u Manili postala svetski šampion, a sa ovom titulom su objedinili kontinentalno i globalno zlato.

Oni su tako postali tek četvrta reprezentacija u istoriji koja je istovremeno i svetski i evropski šampion.

To je pre njih pošlo za rukom reprezentaciji Jugoslavije, Sovjetskog saveza i Španije.

Turska je po drugi put u svojoj istoriji osvojila srebrnu medalju na Evrobasketu, a prvi put se to dogodilo 2001. godine nakon poraza od Jugoslavije.

