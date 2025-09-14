Košarkaši Nemačke osvojili su zlatnu medalju na Eurobasketu 2025. godine.
EUROBASKET 2025
NEMAČKA KAO JUGOSLAVIJA: Nemci četvrti tim u istoriji koji je objedinio dve titule!
Slušaj vest
Nemačka je u finalu u Rigi slavila rezultatom 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).
Nemačka je tako objedinila titule svetskog i evropskog šampiona.
Nemačka je 2023. godine u Manili postala svetski šampion, a sa ovom titulom su objedinili kontinentalno i globalno zlato.
Oni su tako postali tek četvrta reprezentacija u istoriji koja je istovremeno i svetski i evropski šampion.
To je pre njih pošlo za rukom reprezentaciji Jugoslavije, Sovjetskog saveza i Španije.
Turska je po drugi put u svojoj istoriji osvojila srebrnu medalju na Evrobasketu, a prvi put se to dogodilo 2001. godine nakon poraza od Jugoslavije.
Reaguj
Komentariši