sve lađe su mu potonule

Posle meča na konferenciji za medije govorio je Ergin Ataman, koji je u jednom momentu umalo i zaplakao...

Ozbiljan je bio Ergin Ataman u analizi ovog meča, čestitao je Nemačkoj na pobedi, a pre samo nekoliko dana uzdinutih pesnica i sa osmehom na licu, likovao je turski trener nakon tesne pobede nad Srbijom:

- Mislim da smo ove tri nedelje u Rigi na ovom Eurobasketu, da sam pričao puno na konferencijama svaki put. Sada nemam reči, jer smo veoma razočarani što smo izgubili meč koji smo imali pod kontrolom. Jedan tim može da slavi, čestitke Nemačkoj na tituli na Eurobasketu.

O poslednjem šutu Alperena Šenguna, Ataman nije želeo da da bilo kakav komentar.

- Ne bih komentarisao odluke oko igrača. Bilo je kako je bilo i ne bih to komentarisao.

Timovi poput Srbije, Francuske su završili ispod Turske. Ataman ipak nije mogao u momentu da izvuče ništa pozitivno iz ovog turnira.

- Žao mi je, kada izgubim, nema pozitive. Danas ne mogu da govorim o pozitivnim stvarima. Mnogo sam razočaran što sam izgubio utakmicu koju sam imao u rukama - završio je Ataman.

