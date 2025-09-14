- Bila je ovo teška utakmica, gubili smo dugo i Turska je uvek imala odgovor na našu igru. Opasni su, dugo pričamo to. Mi smo veoma dobra ekipa, nismo paničili, vrteli smo se i uspeli smo da napravimo neke bitne poteze. Danijel je jedini šut pogodio kada se lomilo - rekao je Ibrahimagić.

- Ovo je veliki uspeh za nemačku košarku, ja sam trener koji se bori za mlade igrače u Nemačkoj i sad tek imam argumente da se borim. Nadam se da će me ljudi više slušati. Imamo talentovane igrače, a neki tek dolaze. Denis je inspirisao veliki broj dece da se bave košarkom. Nemačka može da napreduje, videli smo kako je Tajs odigrao požrtvovano i nadam se da je sve to malo doprinelo nečemu što čće nam doneti boljitak u budućnosti - rekao je Ibrahimagić.