Alan Ibrahimagić, trener Nemačke, govorio je na konferenciji za medije o velikom uspehu košarkaške reprezentacije koja je osvojila Eurobasket pobedom u finalu na Turskom - 88:83.

- Bila je ovo teška utakmica, gubili smo dugo i Turska je uvek imala odgovor na našu igru. Opasni su, dugo pričamo to. Mi smo veoma dobra ekipa, nismo paničili, vrteli smo se i uspeli smo da napravimo neke bitne poteze. Danijel je jedini šut pogodio kada se lomilo - rekao je Ibrahimagić.

Alan Ibrahimagić Foto: Lagrange/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alex Gottschalk/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Pohvalio je Isaka Bongu, najboljeg igrača finala.

- Švajcarski nož, šta da kažem. Dao je 20, doneo momentum ofanzivnim skokvima, igrao je sjajnu odbranu i bio najbolji u preuzimanjima. Najbolji defanzivac turnira. Bio je MVP finala.

Nemačka je sada aktuelni svetski i evropski prvak.

- Ovo je veliki uspeh za nemačku košarku, ja sam trener koji se bori za mlade igrače u Nemačkoj i sad tek imam argumente da se borim. Nadam se da će me ljudi više slušati. Imamo talentovane igrače, a neki tek dolaze. Denis je inspirisao veliki broj dece da se bave košarkom. Nemačka može da napreduje, videli smo kako je Tajs odigrao požrtvovano i nadam se da je sve to malo doprinelo nečemu što čće nam doneti boljitak u budućnosti - rekao je Ibrahimagić.

