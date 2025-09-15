Slušaj vest

Nemački reprezentativac i MVP finala EurobasketaIsak Bonga je razgovarao sa medijima nakon osvajanja zlata na Evropskom prvenstvu.

Nemačka je pobedila Tursku u finalu sa 88:83, a Bonga je bio ključni faktor u trijumfu "pancera".

Nakon meča u Rigi, KK Partizan se odmah oglasio i čestitao Bongi na velikom priznanju i pobedi u finalu.

Bonga je istakao kako je njegova partija rezultat dugogodišnjeg rada i vere u svoje sposobnosti:

- Posle je zaigrao na stvarno sjajnom nivou. To samo pokazuje da kad stvarno vredno radiš, veruješ u Boga i znaš šta možeš, čak i u ovakvim utakmicama, u trenucima kada je teško, možeš da budeš najbolji što možeš. Iako smo većinu meča gubili, bilo je suđeno da pobedimo - rekao je košarkaš Partizana.

Upitan o slavlju u Srbiji, gde ga prate navijači Partizana, Bonga je rekao:

- Znam, nadam se da jesu, ali trenutno želim da slavim sa ljudima ovde. Nisam video njihovu poruku još - istakao je as Partizana i nemačke selekcije.

