ISAK BONGA UPITAN ZA PARTIZAN: Pokorio Evropu sa Nemačkom, uzeo MVP trofej u finalu, pa otvorio srce!
Nemački reprezentativac i MVP finala EurobasketaIsak Bonga je razgovarao sa medijima nakon osvajanja zlata na Evropskom prvenstvu.
Nemačka je pobedila Tursku u finalu sa 88:83, a Bonga je bio ključni faktor u trijumfu "pancera".
Nakon meča u Rigi, KK Partizan se odmah oglasio i čestitao Bongi na velikom priznanju i pobedi u finalu.
Bonga je istakao kako je njegova partija rezultat dugogodišnjeg rada i vere u svoje sposobnosti:
- Posle je zaigrao na stvarno sjajnom nivou. To samo pokazuje da kad stvarno vredno radiš, veruješ u Boga i znaš šta možeš, čak i u ovakvim utakmicama, u trenucima kada je teško, možeš da budeš najbolji što možeš. Iako smo većinu meča gubili, bilo je suđeno da pobedimo - rekao je košarkaš Partizana.
Upitan o slavlju u Srbiji, gde ga prate navijači Partizana, Bonga je rekao:
- Znam, nadam se da jesu, ali trenutno želim da slavim sa ljudima ovde. Nisam video njihovu poruku još - istakao je as Partizana i nemačke selekcije.
