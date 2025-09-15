Nikola Jokić sa Srbijom ispao u osmini finala Eurobasketa.
NIKOLA JOKIĆ VAN PRVE PETORKE EUROBASKETA: Oglasila se FIBA i donela novu odluku!
Organizatori Eurobasketa objavili su sastav druge najbolje petorke turnira.
Među izabranim igračima našli su se košarkaši koji su svojim partijama tokom takmičenja ostavili neizbrisiv trag i pokazali kako se kombinuju talenat, iskustvo i liderstvo na terenu.
Nikola Jokić na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
U drugoj idealnoj petorci turnira je turski reprezentativac Džedi Osman, finska zvezda Lauri Markanen, poljski igrač Džordan Lojd, Deni Avdija iz Izraela i – naš Nikola Jokić.
Podsetimo, Nemačka je pobedila Tursku u finalu Eurobasketa sa 88:83, a u idealnoj petorci našli su se Denis Šruder, Luka Dončić, Franc Vagner, Janis Adetokumbo i Alperen Šengun.
