Organizatori Eurobasketa objavili su sastav druge najbolje petorke turnira.

Među izabranim igračima našli su se košarkaši koji su svojim partijama tokom takmičenja ostavili neizbrisiv trag i pokazali kako se kombinuju talenat, iskustvo i liderstvo na terenu.

Nikola Jokić na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

U drugoj idealnoj petorci turnira je turski reprezentativac Džedi Osman, finska zvezda Lauri Markanen, poljski igrač Džordan Lojd, Deni Avdija iz Izraela i – naš Nikola Jokić.

Podsetimo, Nemačka je pobedila Tursku u finalu Eurobasketa sa 88:83, a u idealnoj petorci našli su se Denis Šruder, Luka Dončić, Franc Vagner, Janis Adetokumbo i Alperen Šengun.

