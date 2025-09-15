Slušaj vest

Tri nedelje nije zatvarao usta, busao se u grudi, stiskao pesnice, govorio da je najbolji u Evropi i da nikada ne gubi finala... I to mu se konačno obilo o glavu.

Tokom čitavog turnira Ataman je vodio psihološki "rat" sa protivnicima. Hranio je svoj ego, dizao sebe i svoje igrače u nebesa i konstantno potcenjivao i provocirao rivale.

"Ne volim da gubim finala, volim da pobeđujem. Ako sam u finalu - pobediću" samouveren je bio Ataman.

"Možete reći da je to ego, možda je to stvarnost: Posljednjih godina sam najbolji trener u Evropi. Nije me briga koji tim treniram. Osvajam evropske trofeje", rekao je Turčin pred okršaj sa Nemcima.

Ipak, posle finalnog meča nije bio tako pričljiv na konferenciji. Čovek koji ne zatvara usta i konstantno sebe stavlja u prvi plan - zanemeo je pred novinarima.

"Tokom tri nedelje u Rigi, previše sam pričao na konferencijama za novinare. Sada nemam reči, nesrećni smo jer smo izgubili finale koje smo kontrolisali, koje smo imali u našim rukama", rekao je sa suzama u očima Ataman posle poraza od Nemačke.

Ako mu je za utehu, na kraju je dobio individualno priznaje, pošto je, uprkos porazu u finalu, proglašen za najboljeg trenera Eurobasketa.

