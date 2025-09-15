Slušaj vest

Poraz u finalu Eurobasketa slomio je turskog selektora Ergina Atamana.

Prepotentni košarkaški stručnjak bio je ubeđen da će se iz Rige vratiti sa zlatnom medaljom oko vrata, ali njegove planove pokvarila je sjajna Nemačka.

U velikom finalu Nemci su slavili posle preokreta u završnici meča i tako objedinili titule Evrope i sveta.

Na 19 sekundi pre kraja utakmice, pri rezultatu 86:83 u korist Nemačke, Ataman je zatražio tajm-aut kako bi postavio poslednji napad svog tima.

Larkin je uzeo loptu, pokušao je da krene na prodor, ali nije mogao protiv sjajnog Isaka Bonge, pa je dodao loptu Alperenu Šengunu koji je iz izuzetno teške pozicije opalio troju preko Tajsa i promašio. Bacio se Šengun u nameri da iznudi faul, ali sudije nisu nasele. Šruder je pokupio loptu i to je bio kraj za Tursku.

Novinare je zanimalo da li je šut za tri koji je Šengun uzeo bio nacrtan baš tako na tajm-autu, ali Ataman nije želeo da odgovori na to pitanje.

"Ne volim da komentarišem odluke igrača. Utakmica je završena, on je uzeo taj šut", zagrmeo je Turčin na konferenciji za medije.

Katastrofalan napad Turske možete pogledati na 2:42.

