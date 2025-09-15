Slušaj vest

Košarkaši Nemačke osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su u sjajnom finalu Eurobasketa savladali selekciju Turske rezultatom 88:83.

Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Apsolutni heroj velikog trijmfa nad Turcima bio je košarkaš Partizana Isak Bonga, koji je odigrao meč karijere. Sa 20 postignutih poena, pet skokova, tri asistencije, ukradenom loptom i blokadom, as beogradskog kluba zaslužio je laskavu titulu najboljeg igrača finala u Rigi.

Ubacio je četiri trojke iz isto toliko pokušaja, pokazao neverovatnu energiju, hrabrost, čvrstinu, agresivnost i košarkašku inteligenciju u ključnim momentima.

Nakon euforije zbog spektakularne partije Nemca, koji je letos produžio saradnju sa Partizanom, među navijačima crno-belih nakratko je zavladala i bojazan da bi nakon ovakvog izdanja mogao da napusti klub.

MVP izdanje je Bonge sigurno nije ostalo neprimećeno "preko bare", čak je i njegov saigrač Franc Vagner nakon meča poručio da igrač Partizana zaslužuje NBA ugovor, pa su se mnogi navijači crno-belih ozbiljno zabrinuli.

Međutim, razloga za brigu nema.

Bonga je tokom leta produžio saradnju sa Partizanom do 2027. godine. U jednom periodu ugovor je sadržao NBA izlaznu klauzulu, ali ona je istekla i više ne postoji nikakva dilema - Nemac ostaje u Beogradu, otkriva "Mozzart sport".

Ponude iz NBA sigurno neće izostati, ali Grobare može da raduje i komentar sjajnog Nemca na tu temu.

"To je nešto da biste vi imali šta da pričate", kratak je bio Bonga.

Podsetimo, nedavno je sportski direktor Partizana Zoran Savić otkrio da je potpis Bonge bio prioritet crno-belih ovog leta.

"On nam je bio prioritet, jer ima ugovor, ali je imao otkup. Hteli smo njega da završimo, pokriva dve-tri pozicije. U finalu je napravio razliku protiv Budućnost. Ne treba gledati njegovu statistiku. Ono što on donosi se ne meri brojevima. On se perfektno uklapa u naš stil košarke", rekao je Savić.

Kurir sport/Mozzart sport

