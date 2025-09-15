Slušaj vest

Najgori plasman naše košarkaške reprezentacije u poslednjih 18 godina!

Po završetku ovogodišnjeg Eurobasketa FIBA je objavila konačan plasman reprezentacija, a naša selekcija zauzela je poražavajuće 10. mesto na turniru.

Otišli su Orlovi u Rigu kao prvi favoriti za zlato, a ostvarili su najgori plasman od 2007. godine, kada je naš tim bio 14. u Evropi.

Dakle, ovo je drugi najgori rezulat naše košarkaške reprezentacije na prvenstvima Evrope od osamostaljenja.

Prvo mesto zauzela je Nemačka, Turska je druga, a Grčka treća. Finska, koja je eliminisala našu reprezentaciju u osmini finala, završila je na četvrtoj poziciji.

Zatim slede timovi koji su dogurali do četvrtfinala - Litvanija, Poljska, Slovenija i Gruzija. Na devetom mestu je Francuska, koja je imala bolju koš razliku od Srbije i bila lider u svojoj grupi, a iza Srbije ostali su Italija, Letonija, Bosna, Izrael, Portugal...

Priliku da poprave utisak košarkaši Srbije imaće za četiri godine na Eurobasketu koji će se održati u Estoniji, Španiji, Grčkoj i Sloveniji.

