Košarkaška reprezentacija Nemačke drugi put u istoriji okitila se titulom šampiona Evrope i na ovaj način Nemci su objedinili trofeje namenjene najboljim selekcijama Starog kontinenta i sveta.

Ibrahimgaić je preuzeo "vruć krompir" na klupi Nemačke pošto je selektor Aleks Mumbru imao zdravstvenih problema i na kraju su njemu pripale velike zasluge za trofej.

Kako je istakao u jednom ranijem intervjuu, Alan Ibrahimgaić je sasvim slučajno rođen u Beogradu, a odrastao je u Zvorniku. Kada se zaratilo otišao je sa porodicom u Nemačku, pa Australiju, da bi se na kraju svi zajedno vratili u Nemačku.

- Roditelji su imali dosta rodbine u Australiji, a nisu mogli da ostanu u Nemačkoj i krenuli su. Da ne kažem da sam nateran. Bio sam dve i po godine u Australiji. Počelo je u Zvorniku, a igrao sam u omladinskom pogonu Albe. Onda kad je Svetislav Pešić bio prvi trener, a Emir Mutapčić je vodio drugi tim. Kad sam se vratio iz Australije malo sam... Pa, drugačije izgledao. Tu je karijera bila gotova - rekao je Ibrahimagić u jednom intervjuu svojovremeno.

Dražen Petrović idol

U košarku se zaljubio zbog Cibone i Dražena Petrovića.

- Počeo sam da se zanimam za košarku krajem 1980-ih, zagrebačka Cibona je tada bila najjača, a Dražen Petrović najbolji igrač. Zbog toga sam navijao za Cibonu, a Dražen mi je bio idol. I dalje simpatišem i pratim košarku bivše Jugoslavije, sigurno da toga danas ima dosta u meni, iako ne bih znao konkretno da kažem šta je to 'nešto' - rekao je za "BBC na srpskom".

Kako je preuzeo seniore?!

Na klupu Nemačke Ibrahimgaić seo je slučajno, zbog lošeg zdravstvenog stanja Aleksa Mumbrua.

- Išli smo dan za dan. Mislio sam da ću voditi jednu utakmicu, pa će se on vratiti, onda je bila i druga, treća... Sreća u nesreći je bila to što nemaš mnogo vremena da razmišljaš, a i neverovatno je kako su me igrači prihvatili i podržali - otkrio je on kako je izgledalo iz njegovog ugla.

Na kraju je Nemačka osvojila Eurobasket 2025, a ime Alena Ibrahimgaića ostaće zlatnim slovima ispisano u istoriji ove reprezentacije.

