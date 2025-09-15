Slušaj vest

Ovaj talentovani 18-godišnji košarkaš imao je značajnu ulogu u istorijskom uspehu svoje reprezentacije.

Dogurali su prvi put do polufinala Eurobasketa, a u osmini finala napravili su iznenađenje veka, pošto su savladali jednog od favorita za zlato - selekciju Srbije.

Značajnu ulogu u velikom uspehu Finske imao je mladi Mika Murinen, koji je svojim neverovatnim atletskim sposobnostima i drskošću koju poseduje na terenu privukao veliku pažnju javnosti.

Ulazio je sa klupe i imao ozbiljan doprinos u velikim pobedama svog tima. Prosečno je beležio 6.6 poena po meču uz sjajni 60 odsto šuta iz igre.

Veliku drskost pokazao je na meču sa Srbijom, kada se nakon jednog zakucavanja bezobrazno unosio u facu iskusnom Stefanu Joviću, a nije se povukao ni na meču protiv Grčke, kada je provocirao Janisa Adetokumba.

Nakon velikog uspeha na Eurobasketu Murinen se vraća u Arizonu gde ga čeka još jedna srednoškolska sezona, posle čega će najverovatnije otići na jedan od najjačih univerziteta iz NCAA.

Kurir sport