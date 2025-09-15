Pored Pabla Lasa još jedan kandidat figurira za selektora reprezentacije.
smena
PABLO LASO KANDIDAT ZA SELEKTORA REPREZENTACIJE: Pravo rešenje nakon kraha na Eurobasketu?
Serđo Skariolo je napustio mesto selektora reprezentacije Španije posle Eurobasketa i preuzeo Real Madrid.
Još pre početka Eurobasketa je bilo jasno da će "Crvena furija" morati da se baci u potragu za novim trenerom, a sada su isplivala imena potencijalnih kandidata.
Detalji sa meča Španija - Nemačka Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
As izdvaja dvojicu stručnjaka kao favorite da naslede Skariola. To su Pablo Laso i Ćus Mateo.
Španija se nalazi u procesu smene generacija, koji je bio vidljiv tokom Evropskog prvenstva, tako da nimalo lak posao čeka novog selektora reprezentacije.
