Slušaj vest

Serđo Skariolo je napustio mesto selektora reprezentacije Španije posle Eurobasketa i preuzeo Real Madrid.

Još pre početka Eurobasketa je bilo jasno da će "Crvena furija" morati da se baci u potragu za novim trenerom, a sada su isplivala imena potencijalnih kandidata.

Detalji sa meča Španija - Nemačka Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

As izdvaja dvojicu stručnjaka kao favorite da naslede Skariola. To su Pablo Laso i Ćus Mateo.

Španija se nalazi u procesu smene generacija, koji je bio vidljiv tokom Evropskog prvenstva, tako da nimalo lak posao čeka novog selektora reprezentacije.

Ne propustiteEuroBasket 2025HAOS NAKON EUROBASKETA: Ataman na stubi srama, Šreder ga napao!
profimedia0899130138.jpg
Ostali sportoviNAJJAČA PESNICA SRBIJE SVIH VREMENA! Družio se sa Sinatrom, Bobom Marlijem i Muhamedom Alijem! Tajson je boksovao u uvodnim borbama pred njegov meč
pjimage-88.jpg
FudbalOVO INTERESUJE SVE GROBARE: Partizan pušta u prodaju ulaznice za 177. večiti derbi
Stadion Partizana ispunjen do poslednjeg mesta na utakmici protiv Oleksandrije
KošarkaCRVENA ZVEZDA DUGO MERKALA NBA ZVEZDU: Na kraju je potpisao!
Bouns Hajlend

BONUS VIDEO:

Tristan da Silva pogađa sa pola terena Izvor: RTS 1