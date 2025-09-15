Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Turske poražena je u finalu Eurobasketa sa 88:83 od selekcije Nemačke.

Najbolji igrač Turske, NBA zvezda, Alperen Šengun, zaribao je u finišu finala, iako je tokom celog šampionata bio jedan od najboljih košarkaša tokom celog prvenstva.

Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Plej Nemačke Denis Šreder ponizio je Šenguna u finalu, kada je iz auta loptom namerno pogodio Šenguna u donji deo leđa, zatim pokupio loptu postigao koš.

Pogledajte taj trenutak:

Ne propustiteEuroBasket 2025HAOS NAKON EUROBASKETA: Ataman na stubi srama, Šreder ga napao!
profimedia0899130138.jpg
EuroBasket 2025PABLO LASO KANDIDAT ZA SELEKTORA REPREZENTACIJE: Pravo rešenje nakon kraha na Eurobasketu?
zvezdareal-287445.jpg
Ostali sportoviNAJJAČA PESNICA SRBIJE SVIH VREMENA! Družio se sa Sinatrom, Bobom Marlijem i Muhamedom Alijem! Tajson je boksovao u uvodnim borbama pred njegov meč
pjimage-88.jpg
Ostali sportoviTRAGEDIJA POTRESLA SPORTSKI SVET: Mateo podlegao stravičnim povredama zadobijenim tokom treninga
Mateo Francozo

BONUS VIDEO:

Šokantan potez Atamana nakon finala - pobegao! Izvor: Kurir