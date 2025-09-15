Turska poražena u finalu, Alperenu Šengunu se svi smeju!
ŠENGUN PONIŽEN: Internetom kruži snimak, šta mu je uradio! (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Turske poražena je u finalu Eurobasketa sa 88:83 od selekcije Nemačke.
Najbolji igrač Turske, NBA zvezda, Alperen Šengun, zaribao je u finišu finala, iako je tokom celog šampionata bio jedan od najboljih košarkaša tokom celog prvenstva.
Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Plej Nemačke Denis Šreder ponizio je Šenguna u finalu, kada je iz auta loptom namerno pogodio Šenguna u donji deo leđa, zatim pokupio loptu postigao koš.
Pogledajte taj trenutak:
