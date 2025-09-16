Slušaj vest

Kapiten nemačke reprezentacije i MVP Eurobasketa, Denis Šruder, smatra da Ergin Ataman nije zaslužio priznanje za najboljeg trenera na Eurobasketu.

Nemačka je postala šampion Evrope, pošto je nakon neizvesne završnice savladala Tursku rezultatom 88:83.

Denis Šruder, koji je uz Isaka Bongu bio najzaslužniji za trijumf Nemaca u finalu, proglašen je za MVP turnira, a nagrada za najboljeg trenera pripala je selektoru Turske Erginu Atamanu, iako je njegov tim doživeo neuspeh u finalu.

To se nije svidelo Šruderu, koji je javno izneo svoje nezadovoljstvo zbog odluke FIBA.

Ergin Ataman u očaju

Svojim nadobudnim izjavama pre meča Ataman je očito isprovocirao Šrudera, pa je kapiten Nemačke rešio da mu zapuši usta. Busao se u grudi Turčin, govorio da je najbolji u Evropi, da on ne gubi finala i to mu se obilo o glavu.

"Atamane, od**** odavde! Najbolji trener, moje d***" rekao je kapiten Nemačke u lajv prenosu na platformi "Twitch".

Nešto kasnije, Šruder je objavio i Atamanov citat u kom je Turčin istakao da je njegov tim bolji i da će pobediti, pa je usledio ironičan komentar:

"Ljubim ti srce" poručio je Šruder.

