Proslavljeni as Efesa i bivši reprezentativac Hrvatske, Krunoslav Simon, objasnio je razlog neuspeha Orlova na Eurobasketu.

Srbija je u Rigu otišla kao glavni favorit za zlato, a takmičenje je završila na poražavajućem 10. mestu. Iznenađenje veka napravila je selekcija Finske, koja je eliminisala naš tim već u osmini finala.

U razgovoru za podkast "Košarkaški sladokusci" sportski direktor Košarkaškog saveza Hrvatske istakao je da je povreda Bogdana Bogdanovića glavni razlog rane eliminacije našeg tima.

"Srbiju treba gledati kroz splet okolnosti. Po imenima sa zdravim Bogdanom Bogdanovićen, Srbija je bila prvi favorit. Kada su teške situacije, uvek moraš imati igrača koji je bek. Koji ima loptu u rukama i koji odlučuje. Srbiji je jako falio Bogdan. Igrači iz drugog plana nisu uspeli uskočiti u njegove cipele. Tu je najviše izgubljeno", kaže Simon.

Srbiji je falio bek koji će preuzeti odgovornost nakon odlaska Bogdana i pomoći Jokiću, koji je bio sjajan, ali nije mogao sve sam.

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Nikola Jokić je najbolji igrač uopšteno za mene, ali je on centar koji igra protiv dva, tri igrača. On se podredio ekipi. Falio mu je bek koji će preuzeti odgovornost. Tu je Bogdan pokazao u nebrojeno situacija da je on to i to je glavna situacija zbog koje Srbija nije bila u borbi za medalju", dodao je Simon.

