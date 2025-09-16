"BORBA ZA NAŠU ZASTAVU JE MOJ NAJVEĆI PONOS" Šengun otvorio dušu posle Eurobasketa: Sumirao utiske i poslao emotivnu poruku!
Reprezentativac Turske, Alperen Šengun, izneo je svoje utiske nakon poraza u finalu Eurobasketa.
Turska je ostala bez titule prvaka Evrope, pošto je u finalu doživela bolan poraz od Nemačke (88:83), a tragičar meča bio je Alperen Šengun koji je u samom finišu meča promašio čist zicer i šut za tri poena u poslednjem posedu Turske.
Nakon finala nije mu bilo do do priče, bio je potpuno slomljen Šengun, međutim, dan kasnije raspoloženje se popravilo.
Propustila je Turska priliku da se domogne titule, ali je i osvajanje srebra veliki je uspeh za tursku košarku - svestan je toga i Šengun.
"Ovo putovanje nije bilo samo putovanje tima, već cele Turske. Zaista je teško izraziti ponos koji osećam u srcu", poručio je centar Hjustona.
"Sa svakom borbom, svakim treningom, svakim minutom, ponovo sam osećao ponos što sam deo ove zemlje. Jer na svakom koraku, u svakoj pobedi i svakom porazu, bili smo zajedno – bili smo jedno. Beskrajno hvala našim građanima koji su nas gledali i podržavali, našem stručnom štabu koji je uvek bio uz nas, mojim saigračima i mojoj porodici. Danas možda nismo nosili zlatnu medalju, ali najvrednija stvar koju smo osvojili je mesto koje smo stekli u srcu svakog pojedinca u ovoj zemlji", dodao je Šengun.
Obećao je navijačima da je ovo samo početak uspona turske košarke.
"Od sada ću svaki meč i svaki turnir pristupati sa istom strašću i odlučnošću, sa još većom verom u sebe. Uspon Turske u košarci će se nastaviti. Verujem da ćemo zajedno postići još veće pobede. Borba za našu zastavu je moj najveći ponos, i sledeći put kada stignemo do ovog nivoa, učiniću sve što mogu da je podignem na sam vrh", poručio je Šengun.
Kurir sport