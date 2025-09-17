Slušaj vest

Reprezentacija Nemačke je osvojila zlato pobedom protiv Turske u finalu, dok je Grčka završila na trećem mestu pošto je u borbi za treće mesto pobedila Finsku.

A, nakon što je zvanično završen ovogodišnji Eurobasket, prva zvezda Grčke Janis Adetokumbo i njegova porodica su doživeli veliku neprijatnost i nešto što ih je pogodilo.

Adetokumbo i njegova supruga Maraja dobili su jezive pretnje, a Maraja je jednu objavila na društvenoj mreži Instagram.

"Ubićemo tvoju celu porodicu. Biće te u strahu gde god da odete", piše u poruci koju je jedan navijač reprezentacije Turske poslao Mariji.

"Pošto želiš da me kontaktiraš privatno, ja ću sada javno reći celom svetu ko si. Čestitam turskoj reprezentaciji na medalji, imate sjajan tim! Ali ovakvo ponašanje je neprihvatljivo. Nadam se da su oni koji ostavljaju ovakve komentare i šalju odvratne poruke mojoj porodici – ponosni na sebe", poručila je Maraja.

Kao nešto što je moglo da izazove ovakve gestove turskih navijača, iako ih ništa ne opravdava, može da se uzme ono što je Adetokumbo izgovorio tokom uključenja uživo prilikom slavlja.

Njemu su zasmetale brojne turske zastave u komentarima.

"Za ime Boga, sklonite te je**ne turske zastave", poručio je Grk i tako iznervirao Turke.

