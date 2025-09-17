Slušaj vest

Palo pomirenje! Pokajao se Alperen Šengun zbog prozivki na račun Janisa Adetokumba, pa je rešio da se izvini grčkom superstaru.

Posle polufinalnog meča Erobasketa između Turske i Grčke, Alperen Šengun isprozivao je javno najboljeg grčkog košarkaša Janisa Adetokumba.

1/7 Vidi galeriju Šengun i Adetokumbo na Eurobasketu 2025. Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Screenshot

Za dvostrukog MVP i bivšeg šampiona NBA lige prepotentni turski centar izjavio je da Janis "nije dobar dodavač", što su mnogi shvatili kao provokaciju.

Njegova izjava pogodila je Adetokumba.

"Sutra nećeš pamtiti šta je neko pričao, već kako je neko odgovorio na to. Pogledajte moje klipove na Youtube-u, pa se vratite ovde da me pitate da li sam dobar dodavač ili ne", rekao je Janis.

Mnogo žešća bila je rekacija selektora Grčke Vasilisa Spanulisa.

"Alperen Šengun je malo dete za Janisa".

Veliku buru u javnosti izazvala je i nepromišljena objava Turčina nakon ubedljivog trijmfa nad Grčkom.

Podelio je nekoliko fotografija sa utakmice uz komentar: Da li vam je morski povetarac smeta?

Ova rečenica koristi se kao referenca na katastrofu u Maloj Aziji, pa su mnogi smatrali da je Šengun aludirao na čuveni masakr u Izmiru 1922. godine.

Naime, na hiljade Grka izgubilo je živote u jezivom masakru na kraju Grčko-turskog rata. Turci su ubili na hiljade civila, među kojima je bilo puno žena i dece, a oko 1.5 Grka je proterano. Ovaj stravičan događaj kasnije je postao predmet nacionalističkih šala u Turskoj.

Shvativši kakvu glupost je napravio, Šengun je uputio izvinjnje.

"Moja objava nakon utakmice sa Grčkom bila je nesporazum. Imam veliko poštovanje prema grčkom narodu. Nikada nisam želeo da uvredim", napisao je na Instagram storiju.

Alperen Šengun, objava na Instagramu Foto: Screenshot

Nakon toga objavio je i fotografiju sa Adetokumbom uz komentar:

"Igramo iz ljubavi prema svojim zemljama. Igramo iz ljubavi prema igri. Igramo s poštovanjem. Uvek pamtimo da je sport tu da nas ujedinjuje, a ne da nas razdvaja"

Nije se dugo čekao odgovor Grka. Odlučio je Janis da zakopa ratne sekire, podelio je objavu i prihvatio izvinjenje.

Kurir sport