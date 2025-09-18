Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je veliko razočaranje na ovogodišnjem Eurobasketu, ispavši već u osmini finala nakon poraza od selekcije Finske.

Očekivanja javnosti bila su daleko veća, pa ne čudi što je neuspeh izazvao brojne reakcije i oštre komentare u domaćoj sportskoj javnosti.

Jedan od najglasnijih kritičara bio je iskusni trener Miroslav "Muta" Nikolić, koji se u više navrata osvrnuo na debakl nacionalnog tima.

Gostujući u podkastu trenera Dragana Jakovljevića, Nikolić je otvoreno kritikovao pokušaje da se loš rezultat pravda pričama o virusima, naglasivši da takve stvari ne bi smele da budu izgovor na ovom nivou takmičenja.

- Ni na šta mi to ne liči. Samo mogu da spomenem jednog igrača - a bilo je takvih još - Danilovića! Daniloviću je noga bila crna, poplavela je skroz, i nije mogao da stane na nju. Primio je četiri injekcije da bi igrao finale protiv Italijana. I odigrao je fenomenalno! A rizikovao je i svoju karijeru, da mu 'ode' noga, da ne može da igra više... E, to je poenta - kazao je Muta Nikolić.

Miroslav Nikolić je istakao da je turska reprezentacija boravila u istom hotelu kao i naši košarkaši, ali da kod njih nije bilo problema sa virusima.

- Ja ne znam stvarno da li su oni imali taj virus. Šarenac kaže da nije bila korona. U istom hoteli su bili i Turci, pa niko od njih nije imao... To mi je malo smešno, ali ne znam. Nemam tačnu informaciju - dodao je čuveni trener.