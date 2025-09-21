Slušaj vest

Reprezentativac Srbije Ognjen Dobrić osvrnuo se na razočaravajući nastup „orlova“ na nedavno završenom Eurobasketu, istakavši ključni trenutak kada je sve krenulo nizbrdo za naš tim.

Iako su slovili za jednog od glavnih favorita turnira, košarkaši Srbije su takmičenje završili ranije nego što se očekivalo, već u osmini finala, gde ih je šokirala Finska.

"Miks raznih faktora. U smislu Bogdanova povreda. Mi imamo kvalitetne igrače, ali Bogdan je Bogdan. Nije slučajno kapiten i nosilac reprezentacije. Nismo uspeli da zakrpimo tu rupu. Ne kažen da drugi igrači nisu dali doprinos, ali Bogdanov doprinos je teško nadomestiti. Krenulo je sve od Portugala, ta povreda bezazlena. Ispade da je ozbiljno, pa da mora u Ameriku. Avramović se povredi protiv Turske, odemo na teži deo kostura. Dobro, mi ga nismo ni videli posle. Nakon toga smo imali neke bolesti i fizioterapeut i dva igrača, Jokić i Jović mali, bili pod temperaturom od Turske do Finske", kazao je Dobrić gostujući u "Jao Mile" podkastu pa dodao:

"Sve to kada se nekako sklopi. Opet, oporavili su se. Avram je primio injekcije. Oni odigraju fenomenalnu utakmicu, dođu stvarno motivisani. Ljudi su odigrali, svaka im čast".

1/14 Vidi galeriju Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Krivo mu je što su se na udaru javnosti našli košarkaši, a otkrio je i koliko je Vasilije Micić uložio truda kako bi vratio željenu formu.

"Žao mi je što se odmah krene po igračima. Svi ti igrači su hteli. Ja to ne mogu da vam opišem. Vasa koji je povređen, hoće da se vrati. Trenira pet puta više od nas da bi ušao u neku formu i da bi nam pomogao. On je mogao da kaže: ‘Okej, povredio sam se. Idem ja kuću, ta imam da se cimam više ovde‘. Međutim, ne. On je ostao i radio kao konj. Mi treniramo jednom dnevno, on trenira dva puta i ubaci teretanu. Kompilikovana povreda bila, mučio se sa tim čovek. On je ušao u timski trening na kraju priprema. Mi mesec dana peglamo, svi zajedno. Imamo slobodno posle utakmice, dva-tri dana do sledeće – on trening. Ljudi to ne vide i žao mi je što onda pričaju o svemu. Svima je žao što je tako odigrao, znamo da nije bio na svom nivou", zaključio je košarkaš Srbije.