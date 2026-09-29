PARIZ - PARTIZAN: Crno-beli posle užasnog starta uhvatili priključak
Košarkaši Partizana od 20.45 časova gostuju Parizu u okviru 2. kola Evrolige.
7'
Kavalije prekida seriju crno-belih - 12:7.
Džons je nezaustavljiv - 12:9.
Morgan pogađa za tri - 15:9.
6'
Probudio se Partizan. Karlik Džon poentira pod faulom - 10:6. Pogodio je i dodatno - 10:7. Pet poena Džonsa, a serija Partizana 7:9.
4'
Pariz je stigao do dvocifrene prednosti - 10:0. Voren je strelac.
Tajm-aut za Penjaroju.
Prve poene za Partizan je postigao Karlik Džons - 10:2. Bila je to akcija posle ofanzivnog skoka Tanaskovića.
2'
Pariz se bolje snašao na početku utakmice. Voren pogađa prvu trojku - 4:0.
Faj postiže nove poene za domaći tim - 6:0.
1. četvrtina
Starteri za Pariz: Hifi, Tarpej, Erera, Voren, Faje.
Za Partizan počinju Džons, Tompson, Stivens, Tanasković i Hejs.
Crno-beli imaju veliku podršku u Parizu.
Partizan sa četvoricom bivših igrača Pariza
Zanimljivo je da će Partizan protiv Pariza igrati sa četvoricom bivših igrača ovog francuskog kluba.
Kajl Olman, Kevarijus Hejs, Lamar Stivens i Bandža Si su u sastavu crno-belih. Partizan ima još jednog bivšeg stanovnika Pariza, ali Derek Vilis zbog povrede ne igra večeras.
Na drugoj strani je Frenk Nilikina kao bivši košarkaš Partizana.
Tabela
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Sastavi
PARIZ - PARTIZAN
Hala: Pariz arena
Sudije: Karlos Peruga (Španija), Joanis Fufis (Grčka), Serhio Manuel (Španija)
PARIZ: Voren, Hifi, Tarpej, Kavalije, Nilikina, Erera, Roden, Etijen, Dokosi, Faje, Morgan, Homs. Trener: Maksim Lefevr
PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Si. Trener: Đoan Penjaroja