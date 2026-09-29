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Od najnovijeg
21:04

10'

Olmen pogađa, čini se pod faulom - 18:15

21:03

9'

Vildosa smanjuje - 18:13. Njegovi prvi poeni. 

21:01

8'

Hifi vezuje drugu trojku - 18:9.

Džekiri smanjuje - 18:11.

20:59

7'

Kavalije prekida seriju crno-belih - 12:7.

Džons je nezaustavljiv - 12:9

Morgan pogađa za tri - 15:9

20:58

6'

Probudio se Partizan. Karlik Džon poentira pod faulom - 10:6. Pogodio je i dodatno - 10:7. Pet poena Džonsa, a serija Partizana 7:9.

20:55

5'

Tanasković je lepo fintirao i poentirao - 10:4

20:54

4'

Pariz je stigao do dvocifrene prednosti - 10:0. Voren je strelac.

Tajm-aut za Penjaroju.

Prve poene za Partizan je postigao Karlik Džons - 10:2. Bila je to akcija posle ofanzivnog skoka Tanaskovića.

20:51

3'

Užasan start crno-belih, agresivni Parižani vode sa 8:0

20:49

2'

Pariz se bolje snašao na početku utakmice. Voren pogađa prvu trojku - 4:0

Faj postiže nove poene za domaći tim - 6:0.

20:48

1'

Hifi je polovičan sa linije bacanja - 1:0

20:43

1. četvrtina

Starteri za Pariz: Hifi, Tarpej, Erera, Voren, Faje.

Za Partizan počinju Džons, Tompson, Stivens, Tanasković i Hejs.

Crno-beli imaju veliku podršku u Parizu.

Grobari
Foto: Printskrin

20:33

Partizan sa četvoricom bivših igrača Pariza

Zanimljivo je da će Partizan protiv Pariza igrati sa četvoricom bivših igrača ovog francuskog kluba.

Kajl Olman, Kevarijus Hejs, Lamar Stivens i Bandža Si su u sastavu crno-belih. Partizan ima još jednog bivšeg stanovnika Pariza, ali Derek Vilis zbog povrede ne igra večeras.

Na drugoj strani je Frenk Nilikina kao bivši košarkaš Partizana.

19:44

Tabela



Standings provided by Sofascore

19:38

Sastavi

PARIZ - PARTIZAN

Hala: Pariz arena

Sudije: Karlos Peruga (Španija), Joanis Fufis (Grčka), Serhio Manuel (Španija)

PARIZ: Voren, Hifi, Tarpej, Kavalije, Nilikina, Erera, Roden, Etijen, Dokosi, Faje, Morgan, Homs. Trener: Maksim Lefevr

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Si. Trener: Đoan Penjaroja