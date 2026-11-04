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Sve je izvesnije da bi Tajler Dorsi mogao da napusti Olimpijakos, a jedan od najzvučnijih evropskih bekova već ima ozbiljne udvarače. Sada se u trku uključio i Hapoel iz Tel Aviva, čiji je prvi čovek Ofer Janaj izneo veoma zanimljivu procenu o budućnosti američkog košarkaša.

Dorsi se nalazi u nezavidnoj situaciji u Pireju, nakon što je došlo do nesuglasica sa klubom zbog njegove uloge i minutaže. Njegova budućnost u Olimpijakosu sve je neizvesnija, a čini se da bi promena sredine mogla da bude realna opcija.

1/5 Vidi galeriju Tajler Dorsi Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, Starsport

Janaj je u razgovoru za grčke medije otvoreno govorio o mogućnosti da Dorsi obuče dres Hapoela, a njegove reči sigurno neće proći nezapaženo u Atini.

- Sada je veliko pitanje šta će se desiti sa Dorsijem. Zapravo, mislim da su šanse vrlo dobre da dođe u Hapoel. Šta je noćna mora za braću Angelopulos, to je da se dođe do leta bez produženja ugovora za Dorsija, tada bi došlo do neke vrste rata za njega - poručio je Janaj.

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