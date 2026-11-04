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Crvena zvezda će u 10. kolu Evrolige u petak uveče biti gost Olimpijakosu.

Džordan Nvora je pred put u Atinu rekao da se raduje susretu sa prošlosezonskim saigračem Kodijem Miler-Mekintajerom, ali da će prijateljstvo staviti sa strane u toku utakmice.

"Da, čujem se sa Kodijem s vremena na vreme. Nismo se mnogo dopisivali pred ovu utakmicu, ali siguran sam da ćemo razgovarati večeras ili sutra. Svakako ćemo se čuti pre utakmice. Nismo mnogo pričali, ali među nama je sve sjajno. On je moj brat. Samo će tih 40 minuta biti malo drugačije, jer ćemo izaći na teren i boriti se jedan protiv drugog", rekao je Nvora.

Ekipa sa Malog Kalemegdana trenutno ima učinak od šest pobeda i tri poraza, a u narednih osam kola igraće sedam puta kao gost.

"Mislim da je najvažnije da nastavimo da radimo ono što smo radili do sada, da popravljamo stvari u odbrani. U napadu još tražimo pravi ritam, ali ključ svega biće odbrana i skok. Naravno, imaju sjajan tim, od prvog do poslednjeg igrača. Nije stvar samo u tome ko im nedostaje. Imaju MVP-ja u ekipi, Kodi je sada tamo, tu je i Vord, a mogao bih da nabrajam i ostale igrače. Imaju zaista kvalitetan i kompletan sastav".

1/10 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne vidi kao prednost svoje ekipe određene probleme koje ima Olimpijakos.

"To što im nedostaje nekoliko igrača ne menja naš pristup utakmici. Moramo da se pripremimo na isti način, jer su i dalje odlična ekipa. Videli ste da su i prošle nedelje pobeđivali bez tih igrača. Dakle, čeka nas utakmica protiv veoma kvalitetnog protivnika".

Ključ za pobedu u Pireju?

Nvora je najbolji strelac ekipe u Evroligi ove sezone sa 14,7 poena po utakmici. Upitan je koliko je zadovoljan svojom ulogom i učinkom kod novog trenera Ibona Navara.

"Mislim da je za sada sve u redu. Imam još mnogo prostora za napredak i još se prilagođavam, ali zadovoljan sam. Nemam na šta da se žalim. Imamo skor 6-3, pobeđujemo i mislim da smo iz utakmice u utakmicu sve bolji. Osećam da mi ovaj sistem odgovara. I ostali momci u ekipi igraju dobro i imaju uspeha u poslednje vreme. Verujem da će sve biti još bolje“.

Veruje da će odbrana biti važna u Pireju.

"Mislim da je najvažnije, kao što sam već rekao, da budemo ono što jesmo. Ne smemo da odstupamo od svoje filozofije i sistema igre. Moramo da igramo svoju košarku. Najvažnije je da budemo čvrsti u odbrani, da kontrolišemo skok i da iz toga gradimo napade i igramo onako kako znamo", rekao je Nvora.

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