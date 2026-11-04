Slušaj vest

"Pre svega, moramo da izađemo na teren sa mnogo poštovanja jer igramo protiv aktuelnog šampiona. Oni nisu šampioni samo jer imaju dobre igrače, već izvanrednu hemiju, veoma su jaki i tim kao Olimpijakos, bez obzira na probleme koje ima, nađe način da pobeđuje", rekao je Navaro.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u petak ekipi Olimpijakosa, u utakmici desetog kola Evrolige.

Zvezda posle devet odigranih utakmica ima šest pobeda i tri poraza i trenutno je treća na tabeli Evrolige, dok je grčki tim drugi sa skorom 7/2.

"To je najbolji skakački tim u Evroligi, tim sa najviše poena iz drugih šansi, tim sa najboljim procentom šuta za dva poena. To će biti veliki izazov, da igramo protiv tima protiv koga moramo da budemo maksimalno fokusirani 40 minuta...", rekao je Navaro.

"Zapravo, moramo da mnogo bolje da radimo stvari koje ne radimo kako treba dosad", istakao je on.

Videćemo da li smo napredovali

Upitan kako je zadovoljan kako ekipa izgleda trenutno, Ibon Navaro je rekao da crveno-beli imaju još dosta toga da unaprede.

"I to moramo da uradimo ako hoćemo da imamo šansu da pobedimo neke utakmice koje su ispred nas. Treba da radimo na kontroli defanzivnog skoka koja će biti presudna u utakmici sa Olimpijakosom. Probali smo da radimo na tome i videćemo da li smo napredovali", kazao je on.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Trener crveno-belih je naveo da su svi igrači spremni za ovaj duel, osim Stefana Miljenovića koji je van tima zbog povrede.

Utakmica između Olimpijakosa i Crvene zvezde igra se u petak od 20.15.

Bonus video: