Sudeći po rezultatima u prve četiri runde, pred nama je još jedna izuzetno uzbudljiva sezona u Evroligi u kojoj će se do kraja regularnog dela voditi žestoka borba za mesto u plej-ofu.

Neporaženih timova više nema, čak šest ekipa ima skor 3-1, a samo jedna ekipa još uvek nije osetila slast pobede.

Ipak, krenućemo od beogradskih klubova. Nakon četiri odigrane utakmice u elitnom takmičenju, Crvena zvezda i Partizan imaju isti skor 2-2.

Nakon poraza od Milana i Bajerna, crveno-beli su vezali dva trijumfa. Prvo su na gostovanju savladali aktuelnog šampiona Evrope Fenerbahče, a u utorak su na novom trenerskom debiju Saše Obradovića na klupi crveno-belih bili bolji od ekipe Žalgirisa. Nakon novog trijumfa usledio je i skok na tabeli, pa Zvezda sada zauzima 12. poziciju.

Polovičan učinak ima i Partizan. Posle očajnog izdanja na otvaranju sezone u Dubaiju, crno-beli su vezali dva trijumfa pred svojim navijačima - savladali su Milano i Efes, a onda je usledio novi neuspeh na strani. Partizan nije uspeo da napravi iznenađenje u Madridu protiv Reala, upisao je drugi poraz u sezoni i tako pao na 14. poziciju.

Vratimo se sada na vrh tabele. Posle četiri odigrane runde šest timova ima skor 3-1, a na prvom mestu trenutno je ekipa Žalgirisa. Na drugoj poziciji je Real, Barselona je treća, a onda slede dva iznenađenja - Pariz i Hapoel.

Nakon ubedljivog poraza na startu od Fenerbahčea, niko nije slutio da Parižani imati ovako dobar skor. Vezali su tri pobede i sada se nalaze u samom vrhu tabele. Sjajan utisak na startu takmičenja ostavio je i debitant Hapoel, koji je jasno stavio do znanja da ima velike ambicije u elitnom takmičenju.

Zanimljivo, Panatinaikos, koji važi za prvog favorita za titulu, trenutno je šesti na tabeli sa koš razlikom samo +9.

Od 7. do 15. mesta nalaze se klubovi koji imaju skor 2-2. Monako je sedmi, pa slede Olimpijakos, Valensija, Efes, Dubai, Zvezda, Virtus, Partizan i Bajern.

Četiri tima imaju skor 1-3 i smeštena su od 16. do 19. mesta (Milano, Fenerbahče, Asvel i Makabi), a jedina ekipa koja još uvek nije ostvarila pobedu i nalazi se na samom začelju tabele je Baskonija.

