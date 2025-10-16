Nvora je protiv Žalgirisa imao indeks korisnosti 34.
zasluženo
PRVO MVP PRIZNANJE ZA ZVEZDU U NOVOJ SEZONI! Fantastični Nvora proglašen za najkorisnijeg igrača 4. kola Evrolige!
Slušaj vest
Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora najkorisniji je igrač (MVP) četvrtog kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.
Nvora je u pobedi Crvene zvezde protiv Žalgirisa za 33 minuta zabeležio 24 poena, sedam skokova, pet ukradenih lopti, tri asistencije i dve blokade. Ostvario je indeks korisnosti 34.
Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Drugi najveći indeks korisnost u četvrtom kolu Evrolige imao je centar Panatinaikosa Rišon Holms (33), dok je ošarkaš Pariza Nadir Hifi zabeležio 32 indeksna poena.
Igrač Dubaija Mfiondu Kabengele imao je indeks korisnosti 31, dok su košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan i plejmejker Hapoela Vasilije Micić zabeležili po 28.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši