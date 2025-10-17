Crvena zvezda će u petom kolu Evrolige dočekati Real iz Madrida u "Beogradskoj Areni", a poznato je gde ćete moći da pratite direktan prenos ove utakmice
Evroliga
CRVENO-BELI DOČEKUJU "KRALJEVSKI" KLUB: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Real
Evroliga se nastavila mečevima pete runde, a svoju utakmicu u petak 17. oktobra igra i Crvena zvezda.
Posle pobede protiv Žalgirisa, crveno-beli će u petak od 19 časova dočekati Real iz Madrida u "Beogradskoj Areni", a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Takođe, direktan prenos meča čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
