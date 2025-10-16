Slušaj vest

Italijansku ekipu predvodili su Devin Buker sa 15 poena i sedam skokova, Kvin Elis sa 15 poena, Đampaolo Riči sa 15 poena, Ševon Šilds sa 15 poena i pet asistencija i Marko Gudurić sa 14 poena i sedam skokova.

U domaćem timu najefikasniji je bio Arnas Butkevičijus sa 20 poena uz pet skokova. Mozes Rajt dodao je 15 poena i sedam skokova, a Najdžel Vilijams-Gos 15 poena i četiri asistencije.

Milano ima dve pobede i tri poraza, a Žalgiris je posle tri pobede na početku takmičenja pretrpeo drugi uzastopni poraz.

Milano je u prvom poluvremenu gubio 16 razlike (31:15), ali Žalgiris taj višak nije uspeo da sačuva u nastavku, kada je italijanski tim napravio preokret za ubedljiv trijumf od plus 11.

Podsetimo Žalgiris je pre samo dva dana doživeo prvi evroligaški poraz u Beogradu od Crvene zvezde.

U sledećem kolu Milano će dočekati Valensiju, a Žalgiris će igrati u Španiji protiv Barselone.