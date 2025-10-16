Slušaj vest

Italijansku ekipu predvodili su Devin Buker sa 15 poena i sedam skokova, Kvin Elis sa 15 poena, Đampaolo Riči sa 15 poena, Ševon Šilds sa 15 poena i pet asistencija i Marko Gudurić sa 14 poena i sedam skokova.

U domaćem timu najefikasniji je bio Arnas Butkevičijus sa 20 poena uz pet skokova. Mozes Rajt dodao je 15 poena i sedam skokova, a Najdžel Vilijams-Gos 15 poena i četiri asistencije.

Milano ima dve pobede i tri poraza, a Žalgiris je posle tri pobede na početku takmičenja pretrpeo drugi uzastopni poraz.

Milano je u prvom poluvremenu gubio 16 razlike (31:15), ali Žalgiris taj višak nije uspeo da sačuva u nastavku, kada je italijanski tim napravio preokret za ubedljiv trijumf od plus 11.

Podsetimo Žalgiris je pre samo dva dana doživeo prvi evroligaški poraz u Beogradu od Crvene zvezde.

U sledećem kolu Milano će dočekati Valensiju, a Žalgiris će igrati u Španiji protiv Barselone.

Ne propustiteKošarkaOVAJ PRIZOR IZ ARENE JE ODUŠEVIO SVE! Šetao je parketom, a njegov osmeh je veliki koliko i pobeda Crvene zvezde!
Devonte Grejem tokom utakmice protiv Žalgirisa
KošarkaNAVIJAČI CRVENE ZVEZDE JOŠ JEDNOM BACILI RUSE U TRANS: Oduševljeni su onim što su videli u Areni na meču protiv Žalgirisa!
Delije sa transparentom Slava Rusiji na utakmici Crvena zvezda - Žalgiris
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ NAKON POBEDE STAO NA CENTAR TERENA! Borio se da ne eksplodira, pa na kraju utakmice gospodski reagovao! Pogledajte šta se desilo posle
Saša Obradović na kraju utakmice protiv Žalgirisa
KošarkaPRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA POSLE POBEDE NAD ŽALGIRISOM! Trener Zvezde emotivan nakon utakmice, odmah je poslao poruku navijačima! Ove reči će raspametiti Delije
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa

Košarkaši Crvene zvezde pozvali su navijače na VTB Superkup Izvor: KK Crvena zvezda