Neobična scena se dogodila po dolasku košarkaša Olimpijakosa u srpsku prestonicu! Grčki velikan, koji igra meč Evrolige protiv Makabija, sleteo je u sredu na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" - ali ono što je usledilo iznenadilo je i navijače i prolaznike.

Umesto prevoza nekim neutralnim vozilom, ekipu Olimpijakosa do hotela je dovezao autobus KK Partizan!

Olimpijakos u autobusu KK Partizan Foto: Privatna arhiva

S obzirom na to da su navijači Olimpijakosa i Crvene zvezde tradicionalno bratski klubovi, sa dugogodišnjim prijateljstvom i uzajamnim poštovanjem ovo je više nego neočekivana situacija!

Još uvek nije stiglo zvanično objašnjenje, ali pretpostavlja se da je u pitanju logistička pomoć organizatora, s obzirom da Makabi formalno igra kao domaćin u Beogradu.

Na kraju je Olimpijakos stigao na meč i slavio je rezultatom 95:94 posle epskog preokreta u samom finišu.

Olimpijakos su predvodili Saša Vezenkov sa 23 poena i 10 skokova i Nikola Milutinov sa 23 poena i pet skokova. Tejlor Dorsi pobedi je doprineo sa 18 poena, pet skokova i pet asistencija, Donta Hol sa osam poena, a Frenk Nilikina sa sedam.

U ekipi Makabija najefikasniji je bio Džefri Dautin sa 24 poena, Loni Voker dodao je 15 poena, a Džejlen Hoard 12 poena i 10 skokova.