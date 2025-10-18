"NE MOŽEMO DA POBEĐUJEMO I IGRAMO LEPU KOŠARKU" Šarunas Jasikevičijus jasan posle trijumfa Fenera protiv Bajerna!
Prekinuo je Fenerbahče niz od tri vezana poraza u Evroligi pobedivši Bajern u petom kolu ovog takmičenja. Međutim, daleko od toga da je Šarunas Jasikevičijus bio zadovoljan izdanjem Fenera.
“Ne mislim da smo bili nervozni u prvoj četvrtini. Mislim da smo samo želeli previše. Mislim, energija je bila tu od samog početka. Znali smo da u ovom delu sezone verovatno ne možemo da pobeđujemo igrajući baš lepu košarku. Nismo spremni, imamo mnogo problema i tako dalje. Zato moramo da kopamo dublje, da pravimo zaustavljanja, da budemo fizički čvrsti i nekako pronađemo ritam u napadu. I to smo, mislim, uradili od druge četvrtine nadalje”, rekao je trener Fenerbahčea.
Osvrnuo se i na devet izgubljenih lopti u prvoj četvrtini.
“Što se tiče napada, očigledno nam je falila šuterska forma za tri poena, ali 16 izgubljenih lopti je jako dobro kada znamo da smo imali devet samo u prvoj četvrtini. Dakle, sedam u ostatku utakmice — to je odlična igra bekova", rekao je litvanski trener.
Skoti Vilbekin se ove sezone vratio u tim posle duge pauze, a ubacio je 14 poena uz skok, tri asistencije i dve ukradene lopte.
“On nije tu samo zbog šuteva za tri poena, već i zbog toga što iskusni igrači postavljaju ton u odbrani, vrše pritisak na loptu. Treba samo da vratimo naše igrače koji se vraćaju posle povreda, da ih dovedemo u formu, a novi momci moraju da shvate šta se to, zaboga, dešava u Evropi. I to će potrajati. To je proces", zaključio je Jasikevičijus.
Kurir sport / Sportske.net
BONUS VIDEO: