Okončano je i peto kolo u Evroligi!

Crvena zvezda je u prepunoj Beogradskoj areni zgazila Real Madrid sa 90:75 i tako upisala treću vezanu pobedu!

Crvena zvezda - Real 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Posle uvodna dva poraza, Zvezda se dolaskom Saše Obradovića potpuno oporavila i došla na pozitivan učinak posle pet odigranih kola.

Zvezda je trenutno na osmom mestu i deli istu poziciju sa Žalgirisom, Realom, Barselonom, Žalgirisom, Dubaijem...

Crveno-beli su podigli i nemaju nameru da stanu!



