Crvena zvezda na ivici plej-of zone!
haos
KAKVO LUDILO NA TABELI EVROLIGE NAKON VELIKE POBEDE ZVEZDE! Potpuni dar-mar!
Slušaj vest
Okončano je i peto kolo u Evroligi!
Crvena zvezda je u prepunoj Beogradskoj areni zgazila Real Madrid sa 90:75 i tako upisala treću vezanu pobedu!
Crvena zvezda - Real 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Posle uvodna dva poraza, Zvezda se dolaskom Saše Obradovića potpuno oporavila i došla na pozitivan učinak posle pet odigranih kola.
Zvezda je trenutno na osmom mestu i deli istu poziciju sa Žalgirisom, Realom, Barselonom, Žalgirisom, Dubaijem...
Crveno-beli su podigli i nemaju nameru da stanu!
Standings provided by Sofascore
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši