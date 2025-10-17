Velika pobeda crveno-belih.
Evroliga
PRVE REČI OBRADOVIĆA POSLE RAZBIJANJA REALA U PAKLU ARENE: Bilo je neverovatno!
Košarkaši Crvene zvezde slavili su nad Real Madridom u meču petog kola Evrolige.
Trener košarkaša crveno-belih Saša Obradović izneo je prve utiske posle meča.
"Najvažnije je kako smo odigrali utakmicu. Bilo je neverovatno, naročito u odbrani. Potpuno smo ih zaustavili u nekim trenucima. Srećan sam zbog toga", rekao je Obradović posle meča.
