Košarkaši Crvene zvezde slavili su nad Real Madridom u meču petog kola Evrolige.

Trener košarkaša crveno-belih Saša Obradović izneo je prve utiske posle meča.

"Najvažnije je kako smo odigrali utakmicu. Bilo je neverovatno, naročito u odbrani. Potpuno smo ih zaustavili u nekim trenucima. Srećan sam zbog toga", rekao je Obradović posle meča.

Crvena zvezda - Real 2025/26

