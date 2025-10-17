Prilikom izlaska igrača Reala na teren, Mario Hezonja je bukvalno preskočio Fakunda Kampaca
Evroliga
HIT SCENA U ARENI: Mario Hezonja se zatrčao i preskočio Kampaca
Uoči početka meča 5. kola Evrolige između Crvene zvezde i Reala viđena je zanimljiva situacija.
Crvena zvezda - Real 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
