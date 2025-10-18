Slušaj vest

Nije velika mudrost izvesti jedan "alanfordovski" zaključak, da je bolje učiti iz pobede, nego iz poraza.

Iz tog razloga, Partizan može mnogo da nauči i dobije posle trijumfa u Vitoriji nad Baskonijom.

Jer, činjenica je da neke stvari u igri Partizana nisu onakve kakve se očekuju, pa je pred Željkom Obradovićem dosta posla kako bi se sve kockice poklopile. A samopouzdanje posle Vitorije može da mu olakša taj naum.

Benefiti pobede u Vitoriji

Zašto je pobeda Partizana nad Baskonijom veoma bitna?

Svi su Baskoniju precrtali pre meča, a oni koji dobro poznaju "zakonitosti" sporta znaju da se unapred dobijene utakmice najteže dobijaju. Još ako se radi o duplom kolu Evrolige. Fakti kažu da je ove sezone ovo treća utakmica Baskonije na domaćem terenu, i ujedno njen najteži poraz. Dakle, Olimpijakos je slavio šest razlike u neizvesnoj završnici, a potom i Panatinaikos dva razlike. S te strane, teško je bilo šta prigovoriti Partizanu.

Ono što Partizanu može da da vetar u leđa jeste i podatak da je Partizan ranijih sezona uglavnom gubio utakmice ovog tipa, od autsajdera u gostima. Baš u takvim mečevima Partizan je prethodne dve sezone gubio priliku da se nađe u doigravanju.

Jednako tako, Partizan je prethodnih sezona gubio neizvesne završnice. Sada ta slika izgleda daleko drugačija. Naravno, sve ovo dolazi kao posledica velikih oscilacija koje postoje u igri Partizana. Armani, pa Efes, sada i Baskonija, bile su utakmice u kojima je crno-beli tim imao priličnu dvocifrenu prednost, a onda se borio za pobedu maltene do poslednje sekunde.

Igrači sa klupe moraju bolje

Upravo su te oscilacije veliki problem Partizana, a delimičan razlog leži u činjenici da igrači sa klupe imaju skroman doprinos. Profilisao se kvartet Karlik Džons, Sterling Braun, Isak Bonga i Tajrik Džons. Kristališe se i peti starter u liku Džabarija Parkera. Zato igrači poput Vašingtona, Pokuševskog... moraju da imaju veći doprinos kada uđu sa klupe.

U "Buesi" je Partizan igrao sa osam i po igrača. Bošnjaković, Lakić i Pokuševski su presedeli meč, a Murinen jedva spojio nešto više od tri minuta. Naravno, nedostaje Šejk Milton, kao i famozni centar o kome se već mesecima priča i piše.

Obradovićev potez o kojem će se tek pričati

I kroz ovu priču dolazimo do trenutka još jedne genijalnosti Željka Obradovića i još jedne velike dobiti Partizana na ovom meču.

Do 39. minuta bez ikakve dileme Karlik Džons je bio najbolji igrač Partizana. Imao je dabl-dabl učinak od 18 poena i 10 asistencija. Reklo bi se, nema drugog do njega kome treba dati loptu u ruke da rešava finiš meča. A onda paradoks, Obradović ga pri rezultatu 79:77 za crno-bele izvodi iz igre. Do kraja je nešto više od 100 sekundi.

Dvejnu Vašingtonu dodeljuje ulogu pukovnika ili pokojnika. Iii... Partizan je definitivno dobio Vašingtona za nastavak sezone. Amerikanac više nije "KLS igrač", kako mu prebacuju navijači. A dobio je i Džabarija Parkera, koji je na španskoj turneji pokazao delić onoga zbog čega je doveden.

Dakle, Partizan ima mnogo benefita iz ove pobede, takođe i mnogo toga što mora da uči kako bi u narednim kolima opravdao ciljeve kluba, a to je šesto mesto i plasman u plej-of.