Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Reala meč petog kola Evrolige, a prva mesta u Areni zauzeli su i fudbaleri crveno-belog kluba.

Nemanja Radonjić sve vreme navija, dok Marko Arnautović gleda utakmicu i snima navijače koji sve vreme pevaju.

Radonjić i Arnautović na utakmici Crvena zvezda - Real Izvor: Kurir

Radonjić i Arnautović na meču Zvezda - Real Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ulazak Obradovića pred meč Zvezda - Real Izvor: Kurir sport