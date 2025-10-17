Lepa atmosfera u Beogradskoj Areni.
Evroliga
ARNAUTOVIĆ I RADONJIĆ BODRE ZVEZDU PROTIV REALA: Jedan fudbaler žestoko navija, drugi snima navijače
Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Reala meč petog kola Evrolige, a prva mesta u Areni zauzeli su i fudbaleri crveno-belog kluba.
Nemanja Radonjić sve vreme navija, dok Marko Arnautović gleda utakmicu i snima navijače koji sve vreme pevaju.
Radonjić i Arnautović na meču Zvezda - Real Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
