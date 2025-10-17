ANALIZA GAŽENJA REAL MADRIDA USRED BEOGRADA! Ovako je Crvena zvezda obrisala pod "kraljevskim klubom"!
Košarkaši Crvene zvezde došli su do treće vezane pobede u Evroligi i to kakve!
U paklu Beoggradske arene, "krunu" je predao Real Madrid!
Zvezda je bez pola tima uspela da skupi redove i odbranom razbije opasan napad Reala, koji je pre samo dva dana natrpao koš Partizana u Madridu.
Junak - Kodi Miler Mekintajer!
Kodi je vodio Zvezdu do velike pobede, a kada timu nije išlo, a Real pogađao u prvoj deonici, Kodi je imao odgovor! Ubacio je 18 poena do kraja meča, koliko i Džordan Nvora, ali uticaj Mekintajera na igru Zvezde ove večeri bio je nemerljiv.
Pokazao je koliko može i kada je teren zatvoren za kontru, ali ovoga puta šut je u pozicionom napadu slušao Kodija.
Skok i odbrana!
Real jeste nadskočio Zvezdu u prvih 10 minuta, tačnije Čuma Okeke, ali to je bilo to od Španaca!
Zvezda je u drugoj deonici, a naročito u nastavku duela, potpuno odsekla centre Reala od koša - pošto je Tavares meč završio sa 0 poena!
Tvrdo na bekovima, na ivici faula, Zvezda je odsekla unutrušnja i spoljnu igru gostiju.
Kapa dole za Sašu Obradovića, koji je za kratko vreme skupio tim Zvezde na jedno mestu i podelio uloge koje za sada funkcionišu.
Nvora uzima manje šuteva spolja, Odželej je konačno dobio svoju poziciju na terenu...
