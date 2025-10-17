Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde došli su do treće vezane pobede u Evroligi i to kakve!

U paklu Beoggradske arene, "krunu" je predao Real Madrid!

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Real 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezda je bez pola tima uspela da skupi redove i odbranom razbije opasan napad Reala, koji je pre samo dva dana natrpao koš Partizana u Madridu.

Junak - Kodi Miler Mekintajer!

Kodi je vodio Zvezdu do velike pobede, a kada timu nije išlo, a Real pogađao u prvoj deonici, Kodi je imao odgovor! Ubacio je 18 poena do kraja meča, koliko i Džordan Nvora, ali uticaj Mekintajera na igru Zvezde ove večeri bio je nemerljiv.

Pokazao je koliko može i kada je teren zatvoren za kontru, ali ovoga puta šut je u pozicionom napadu slušao Kodija.

Skok i odbrana!

Real jeste nadskočio Zvezdu u prvih 10 minuta, tačnije Čuma Okeke, ali to je bilo to od Španaca!

Zvezda je u drugoj deonici, a naročito u nastavku duela, potpuno odsekla centre Reala od koša - pošto je Tavares meč završio sa 0 poena!

Tvrdo na bekovima, na ivici faula, Zvezda je odsekla unutrušnja i spoljnu igru gostiju.

Kapa dole za Sašu Obradovića, koji je za kratko vreme skupio tim Zvezde na jedno mestu i podelio uloge koje za sada funkcionišu.

Nvora uzima manje šuteva spolja, Odželej je konačno dobio svoju poziciju na terenu...

