Košarkaši Crvene zvezde došli su do treće vezane pobede u Evroligi i to kakve! 

U paklu Beoggradske arene, "krunu" je predao Real Madrid!

Zvezda je bez pola tima uspela da skupi redove i odbranom razbije opasan napad Reala, koji je pre samo dva dana natrpao koš Partizana u Madridu.

Junak - Kodi Miler Mekintajer!

Kodi je vodio Zvezdu do velike pobede, a kada timu nije išlo, a Real pogađao u prvoj deonici, Kodi je imao odgovor! Ubacio je 18 poena do kraja meča, koliko i Džordan Nvora, ali uticaj Mekintajera na igru Zvezde ove večeri bio je nemerljiv.

Pokazao je koliko može i kada je teren zatvoren za kontru, ali ovoga puta šut je u pozicionom napadu slušao Kodija.

Skok i odbrana!

Real jeste nadskočio Zvezdu u prvih 10 minuta, tačnije Čuma Okeke, ali to je bilo to od Španaca!

Zvezda je u drugoj deonici, a naročito u nastavku duela, potpuno odsekla centre Reala od koša - pošto je Tavares meč završio sa 0 poena!

Tvrdo na bekovima, na ivici faula, Zvezda je odsekla unutrušnja i spoljnu igru gostiju.

Kapa dole za Sašu Obradovića, koji je za kratko vreme skupio tim Zvezde na jedno mestu i podelio uloge koje za sada funkcionišu.

Nvora uzima manje šuteva spolja, Odželej je konačno dobio svoju poziciju na terenu...

Evroliga"REAL IGRA ČVRSTO, FIZIČKI ZAHTEVNO, PRLJAVO..." Nikola Kalinić jasan pred meč Zvezde i tima iz Madrida: "Očekujemo tešku utakmicu!"

